Reconocida presentadora de televisión confirmó la muerte de su hermana con estremecedor mensaje: “Se nos fue muy joven”

Por medio de su cuenta de Instagram, la reconocida presentadora de televisión, actriz, locutora, productora y exreina de belleza venezolana Viviana Gibelli confirmó la muerte de su hermana, Alejandra María Gibelli de Vitale, con un estremecedor mensaje.

“Sostener la mano de mi hermana… Esa que siempre estuvo para mí, para todos, menos para ella“, escribió inicialmente Gibelli en la publicación, compuesta por cuatro fotografías, incluida una en la que ambas aparecen con las manos entrelazadas sobre una camilla de hospital.

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De acuerdo con lo revelado por la presentadora, su hermana falleció luego de varios meses enfrentando un delicado estado de salud, marcado por muchos dolores.

“¡Cómo duele despedir a una hermana! Se nos fue muy joven, luego de varios años de muchos dolores, porque no solo es el cuerpo el que duele… Pero pudo sanar antes de partir de este plano y eso me reconforta el alma. Sanó ella y también nosotros. Todos tenemos cosas que sanar en esta vida que elegimos vivir de una forma u otra; es nuestra elección”, agregó.

Aunque no detalló cuál era la enfermedad que padecía Alejandra María, la presentadora afirmó que finalmente partió a descansar, luego de haber cumplido un importante papel de unión en su hogar.

“La que nació para ser el soporte de la familia, el muro de contención, la palabra perfecta, el regaño a tiempo, la conciencia, la sabiduría… Mi mamá, luego de perder la nuestra, mi confidente, la tía y como abuela de mis hijos, la que me dio tres sobrinos maravillosos con los que fui aprendiendo a ser madre hasta que llegaron los míos”, anotó Viviana Gibelli.

Por último, la exreina de belleza venezolana afirmó que las enseñanzas de su hermana permanecerán como un pilar fundamental dentro de su familia y que ella será una de las encargadas en cuidar de sus hijos como si fueran propios.

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Adicionalmente, por medio de un video que publicó días después de confirmar esta lamentable pérdida, Viviana expresó unas palabras de agradecimiento a quienes le han manifestado su apoyo en esta difícil etapa de su vida.

Aunque continúa con sus proyectos como normalmente lo venía haciendo, la presentadora recalcó que es un duelo que se lleva por dentro y que, de cierta manera, le genera tranquilidad al pensar que algún día volverán a encontrarse en otro plano, junto a otros seres queridos que han fallecido como su madre. “Esa es mi forma de llevar la vida, lo que sigue”, precisó.