Claudia Lozano, presentadora de ‘Noticias Caracol’, habló de su enfermedad e hizo dura confesión: “No quiero vivir más”

Claudia Lozano, reconocido rostro de la televisión colombiana, preocupó a miles de personas en 2025, luego de atravesar un delicado estado de salud, que la llevó a ser operada y tratada con mucho cuidado durante varios días.

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Pese a que se salvó de un desenlace más grave, la comunicadora atravesó días muy fuertes y complejos por el estado crítico que vivió tras la hemorragia abdominal que le provocó el avance de una endometriosis severa. Luego de estar un mes en UCI, logró sobrevivir y salir adelante, y contó un poco de esta experiencia.

Claudia Lozano estuvo como invitada en Charlas divinas, de July del Río y Mafe García, y aprovechó para revelar detalles de lo que fue este episodio de su realidad. La famosa comentó lo que le encontraron, lo que causó preocupación.

Según indicó, el tejido endometrial migró hasta el hígado y una arteria adyacente sufrió daños, lo que llevó a que la operaran de urgencia durante ocho horas. La celebridad tenía tres litros de sangre en el estómago, los cuales se acumularon por toda la situación médica que presentaba. El asombro fue gigante, ya que los especialistas no entendían cómo no había muerto en ese instante.

De acuerdo con su relato, fue sometida a cinco cirugías en seis semanas, por lo que quiso dar una visión de lo que pasó en su cuerpo. “La mía ha migrado a los riñones, los uréteres (conductos musculares delgados que transportan la orina desde la pelvis renal de cada riñón hasta la vejiga urinaria), y ha llegado hasta el hígado”, contó.

Al recordar lo que padeció, Claudia Lozano puntualizó que lidiaba con los dolores muy seguido, mientras llevaba una vida frente a las cámaras muy distinta a la realidad.

“Presentaba con dolor. Entre líneas, mientras salía una nota, me agachaba del dolor y luego volvía a pararme. Me acostumbré a vivir con el dolor y eso no debería ser así”, mencionó.

“Una vez me fui gateando al baño del dolor y terminé hospitalizada. Estuve sola durante el episodio, en casa, y cuando llegué a la clínica apenas pudieron asistirme”, agregó.

Al ver el oscuro panorama que había en su vida, pese a que contaba con el apoyo de amigos, familiares y colegas, se entregó a Dios y confesó que ya no quería vivir, por lo que esperaba que él hiciera su voluntad en ella.

“Yo entregué mi vida y le dije a Dios: ‘No quiero despertar. Si tú me preguntas a mí, ya no quiero vivir, porque el dolor no para’”, dijo en el pódcast.

Luego de recuperarse y comenzar un proceso para que todo mejorara, Lozano entendió que no era su momento y fue allí cuando vio que era un milagro.

“Yo decía: ‘Dios, yo soy un milagro, de verdad, soy un milagro y lo voy a agradecer mucho’. Y todos los días, por ejemplo, hoy me levanté y saqué a la Gordita, mi perrita, al parque y le digo: ‘Diosito, gracias porque hoy también es un milagro de vida. Entonces, hoy te agradezco profundamente por levantarme, por poder caminar, por tener salud, por poderte orar, por poderte agradecer y te agradezco infinitamente’”, concluyó.