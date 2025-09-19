Claudia Lozano, presentadora de ‘Noticias Caracol’, hospitalizada por una cirugía; está en UCI “luchando por su vida”

La corona TV, formato de Ariel Osorio, llamó la atención de miles de personas en plataformas digitales, debido a una información que revelaron en pleno programa. El presentador mencionó un tema complejo, el cual involucra a una famosa presentadora colombiana.

De acuerdo con lo que se registró, el comunicador indicó que Claudia Lozano, amiga y colega, estaba atravesando un instante difícil, a raíz de un problema de salud. El conductor de televisión afirmó que se tomaba unos minutos para comentar esta noticia, ya que le tocaba fibras referirse a la integrante de Noticias Caracol.

Ante cámaras, Osorio explicó los motivos que habrían llevado a Claudia Lozano a ser hospitalizada de nuevo, teniendo en cuenta que meses atrás había requerido atención médica. Tras elogiarla y destacar su talento como presentadora, habló un poco más del delicado tema.

“Hoy nos toca detener la pantalla y hablar de una de las mujeres más queridas y recordadas del entretenimiento colombiano: Claudia Lozano. No solo es una cara bonita que en su momento brilló como modelo, sino una gran periodista que ha sabido contarnos memorables historias en la televisión”, comentó en el programa.

El reconocido presentador apuntó que, tiempo atrás, Claudia Lozano estuvo al borde de perder la vida por una trombosis venosa, por lo que fue hospitalizada y sometida a una cirugía de alto riesgo debido a los coágulos que se formaron. La recuperación fue un hecho y la famosa logró salir adelante de esta etapa complicada que vivió.

No obstante, no todo siguió estable, ya que, según el comunicador, su colega fue ingresada recientemente a la unidad de cuidados intensivos en una clínica de la capital, con un pronóstico reservado. Osorio mencionó que en esta ocasión, la celebridad fue sometida a una cirugía abdominal el pasado jueves, durando siete horas en dicha intervención.

“Es una situación dolorosa y preocupante. Claudia está luchando por su vida en este momento, y lo más duro es que lo hace sin la compañía directa de sus padres. Su madre no ha podido viajar a Bogotá para estar con ella, y su padre, para empeorar el panorama, también fue intervenido quirúrgicamente el sábado en Medellín. Imaginen lo complejo de todo esto: padre e hija hospitalizados casi al mismo tiempo, en ciudades diferentes”, afirmó.

El Gordo Ariel no logró disimular lo angustiado y preocupado que está por su colega, reafirmando los mejores deseos para que ella salga adelante. Apuntó que sus amigos y cercanos estaban pendientes, pues ella no contaba con la presencia familiar.

“Claudia es nuestra diosa de ébano, un símbolo de la belleza afrocolombiana y una mujer luchadora. Estamos multiplicando bendiciones para ella y acompañándola, así sea a la distancia. Sabemos que saldrá adelante”, indicó.

“Claudia, estamos contigo. Este es solo otro capítulo de tu historia, y sabemos que lo vas a superar”, agregó, enviándole dichas palabras a su amiga.