Marilyn Patiño llamó “verdulera” a Luisa Cortina y se fueron a los gritos en ‘La casa de los famosos’

La competencia en la tercera temporada de La casa de los famosos ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, sobre todo por las diferencias y las peleas entre los participantes.

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Esta nueva semana trae varias sorpresas para los habitantes, entre ellas el poder de resurrección. Al iniciar este nuevo tiempo de competencia, tres mujeres ingresaron a la casa nuevamente: Luisa Cortina, la primera eliminada; Marylin Patiño, famosa actriz; y Beba de La Cruz, una de las últimas participantes eliminadas.

Si bien ingresaron las tres y sorprendieron a todos los participantes que siguen en juego, solo una de ellas continuará en el juego, y esta decisión está en poder de la votación del público.

En el capítulo del pasado miércoles 25 de marzo se llevó a cabo un nuevo juicio en la casa, el cual estuvo a cargo de la Toxicosteña, y esto desató como siempre, varias diferencias entre los habitantes.

Así fue la pelea de Marilyn Patiño y Luisa Cortina en ‘La casa de los famosos’

En la noche de este mismo día, Marilyn Patiño y Luisa Cortina, dos de las mujeres que acabaron de entrar, protagonizaron una fuerte discusión, en la que incluso se fueron a los gritos estando muy cerca una de la otra.

Lo que se da a entender es que Luisa estaba tildando a Marilyn de mentirosa por irse en contra de una persona que nunca la ha atacado a ella.

Luisa Cortina, eliminada de la Casa de los Famosos. Foto: Redes sociales

“Saca lo que tengas que sacar, eso es con pruebas. Siempre las cosas son con pruebas, no uno ir diciendo mil cosas. Yo ahorita puedo decir mil cosas tuyas”, dijo la famosa actriz respondiendo a las pullas que estaba recibiendo.

Luisa le contestó y le dejó claro que no iba a caer en su juego: “Tú tienes ese truquito y eso no me gusta. Yo prefiero la gente directa, no con memoria selectiva, ni acomodando, ni negando, ni ‘ay, se me olvidó’. No, la chimba”.

Sin tolerar lo que estaba pasando, Marilyn se sinceró y le dijo lo que piensa de ella: “Tú eres una grosera y una verdulera [...] No te me acerques mucho y no me levantes la voz”, afirmó.

A manera de provocación, Luisa la siguió retando, tanto así que se levantó de la silla y se paró frente a la actriz muy cerca de su rostro: “Te levanto lo que me de la gana”, le dijo.

En un grito, Marilyn sorprendió a toda la casa con estas palabras: “Porque gritas y levantas la voz y me abres los ojos así, y para eso yo también lo puedo hacer y lo hago peor que tú, ¿Viste?“.

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De la misma forma, en un grito, Luisa contestó: “¿Y qué pasa? Yo también puedo gritar peor que tú“.

Para ahondar en la razón de la pelea, Luisa concluyó: “Mentirosa, eres una mentirosa, habla mierd..., no eres capaz de sostenerte, no tienes los ovarios para decir las cosas como son. Viniste a lamer el cul... y a tirarle mierd... a quien no te ha echado mierd..., eres una mentirosa, una falsa, una conveniente hipócrita. Que Dios te guarde, y se le olvide en dónde”.