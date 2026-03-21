Nicolás Arrieta habló en SEMANA y destapó la verdad de su participación en ‘La casa de los famosos’

Pese a que ya está por fuera de La casa de los famosos Colombia 3, el creador de contenido Nicolás Arrieta ha sido uno de los participantes que más apoyo y comentarios positivos ha recibido por parte de los televidentes y usuarios en redes sociales.
En entrevista con SEMANA, el influenciador reveló la verdadera razón por la que aceptó la invitación de ‘El Jefe’ y se sinceró sobre el proyecto que planea compartir con sus seguidores, tras su experiencia en el formato de telerrealidad del Canal RCN.
“Ya me habían llamado para dos primeras temporadas y las dos veces dije que no. Esta tercera vez, la situación económica estaba dura, entonces dije: ‘bueno, hagámosle, probemos, hagamos algo nuevo’“, confesó.
Después de permanecer varias semanas en el reality, Nicolás espera poder llevar a cabo un análisis del comportamiento humano, basándose en su propia experiencia y en la de sus compañeros, con quienes forjó una fuerte conexión.
“Quise hacer un periodismo de inversión para contarle a la gente cuando saliera cómo son las cosas desde adentro, a través de mi perspectiva. Yo investigué todo, toda la gente, la casa, todo; identifiqué cómo funciona”, dijo.
Frente a esto, su propósito es construir una narrativa que será compartida a través de sus distintas plataformas sociales y con la que busca identificar patrones de comportamiento que se generan en medio del encierro y la ausencia de comunicación con el ‘mundo exterior’.
“Tengo como 25 bitácoras del capitán, que son 25 videos en donde yo le contaba a la gente cómo me sentía día a día. Esos videos los voy a analizar con respecto a las situaciones que vivíamos en La casa de los famosos, y le voy a ir contando a la gente qué pasaba aparte de eso”, manifestó.
En sus contenidos mostrará comparaciones de lo que pasaba en la casa desde la mirada de los participantes y cómo las situaciones podrían ser interpretadas de manera distinta por parte de los espectadores de la producción.
“Lo voy a ver con una óptica desde afuera, entonces, les voy a contar qué pasaba y cómo me sentía y así el análisis ya se completa desde los dos lados, comparando lo que creía que estaba pasando y lo que ocurría adentro porque las dos perspectivas te dan una realidad”, confesó.