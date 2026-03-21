Nicolás Arrieta habló en SEMANA y destapó la verdad de su participación en ‘La casa de los famosos’

Pese a que ya está por fuera de La casa de los famosos Colombia 3, el creador de contenido Nicolás Arrieta ha sido uno de los participantes que más apoyo y comentarios positivos ha recibido por parte de los televidentes y usuarios en redes sociales.

En entrevista con SEMANA, el influenciador reveló la verdadera razón por la que aceptó la invitación de ‘El Jefe’ y se sinceró sobre el proyecto que planea compartir con sus seguidores, tras su experiencia en el formato de telerrealidad del Canal RCN.

Nicolás Arrieta, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' Foto: Canal RCN

“Ya me habían llamado para dos primeras temporadas y las dos veces dije que no. Esta tercera vez, la situación económica estaba dura, entonces dije: ‘bueno, hagámosle, probemos, hagamos algo nuevo’“, confesó.

Después de permanecer varias semanas en el reality, Nicolás espera poder llevar a cabo un análisis del comportamiento humano, basándose en su propia experiencia y en la de sus compañeros, con quienes forjó una fuerte conexión.

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“Quise hacer un periodismo de inversión para contarle a la gente cuando saliera cómo son las cosas desde adentro, a través de mi perspectiva. Yo investigué todo, toda la gente, la casa, todo; identifiqué cómo funciona”, dijo.

Frente a esto, su propósito es construir una narrativa que será compartida a través de sus distintas plataformas sociales y con la que busca identificar patrones de comportamiento que se generan en medio del encierro y la ausencia de comunicación con el ‘mundo exterior’.

Nicolás Arrieta en 'La casa de los famosos Colombia' Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia'.

“Tengo como 25 bitácoras del capitán, que son 25 videos en donde yo le contaba a la gente cómo me sentía día a día. Esos videos los voy a analizar con respecto a las situaciones que vivíamos en La casa de los famosos, y le voy a ir contando a la gente qué pasaba aparte de eso”, manifestó.

En sus contenidos mostrará comparaciones de lo que pasaba en la casa desde la mirada de los participantes y cómo las situaciones podrían ser interpretadas de manera distinta por parte de los espectadores de la producción.

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“Lo voy a ver con una óptica desde afuera, entonces, les voy a contar qué pasaba y cómo me sentía y así el análisis ya se completa desde los dos lados, comparando lo que creía que estaba pasando y lo que ocurría adentro porque las dos perspectivas te dan una realidad”, confesó.