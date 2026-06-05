¿Nicolás Arrieta está soltero? Esto pasó tras el final de ‘La casa de los famosos’

Desde que terminó la más reciente temporada de La casa de los famosos Colombia, varios de sus participantes han seguido dando de qué hablar fuera de las cámaras.

Uno de ellos ha sido Nicolás Arrieta, creador de contenido que logró captar la atención del público tanto por su personalidad dentro del programa como por algunos aspectos de su vida privada.

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En los últimos días, el nombre del influenciador volvió a convertirse en tendencia debido a una serie de especulaciones que surgieron en redes sociales sobre una posible ruptura con su pareja, Manuela Ortiz.

La ausencia de publicaciones recientes juntos y la menor exposición de su relación llevaron a algunos usuarios a preguntarse si ambos habían decidido tomar caminos separados.

Las dudas crecieron rápidamente entre los seguidores de la pareja, quienes comenzaron a dejar preguntas en las publicaciones de Manuela para conocer qué estaba ocurriendo realmente.

Fue precisamente en una de esas interacciones donde la joven decidió pronunciarse y responder de manera directa a los rumores.

Todo ocurrió a través de TikTok, plataforma en la que Manuela comparte con frecuencia contenido relacionado con su día a día, tendencias y algunos detalles de su rutina. En uno de sus videos, en el que mostraba el atuendo que había elegido para cumplir con sus actividades, un internauta aprovechó para hacer una pregunta que muchos ya se estaban haciendo.

“¿Terminaste con Nico?”, escribió el usuario en la sección de comentarios.

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Lejos de ignorar el mensaje, Manuela respondió con una frase breve, pero suficiente para despejar las especulaciones: “Que yo sepa no”.

La respuesta llamó de inmediato la atención de sus seguidores, no solo por el tono relajado con el que abordó la situación, sino porque estuvo acompañada de una fotografía junto a Nicolás Arrieta. La imagen fue interpretada por muchos como una prueba de que la relación continúa y que las versiones sobre una supuesta separación no tendrían fundamento.

La publicación generó cientos de reacciones entre los internautas. Mientras algunos celebraron que la pareja siga unida, otros analizaron cada detalle de la fotografía. Incluso hubo quienes aseguraron que Manuela parecía estar triste o afectada emocionalmente, argumentando que sus ojos lucían enrojecidos.

Ante los comentarios, la joven volvió a aclarar la situación y explicó que la apariencia de su rostro no estaba relacionada con problemas sentimentales. Según comentó, simplemente había dormido mal la noche anterior, razón por la que se veía diferente en la imagen.