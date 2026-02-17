Gente

Nicolás Arrieta recibió emotiva visita en ‘La casa de los famosos’ y generó inesperadas reacciones

El creador de contenido se mostró emocionado al ver a su pareja.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

17 de febrero de 2026, 10:56 p. m.
Nicolás Arrieta en 'La casa de los famosos Colombia'
Nicolás Arrieta en 'La casa de los famosos Colombia' Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia'.

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos Colombia se vivió un nuevo momento emocionante luego de que Manuela, novia de Nicolás Arrieta, llegara por medio de la dinámica de ‘congelados’ para visitar al creador de contenido y reencontrarse con él después de más de cuatro semanas de distanciamiento debido a las reglas del programa.

Muy emocionada, la mujer llegó al set y compartió una reflexión con su pareja, quien ha tenido algunos inconvenientes de convivencia con sus compañeros.

Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos Colombia.
Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia. Foto: Instagram @nicolasarrieta

“Mi amor lindo, te amo, te adoro, estoy demasiado orgullosa de ti, me encanta todo lo que estás haciendo, estoy demasiado feliz por ti, por tu proceso, me encanta el mensaje de resiliencia que estás dando, porque uno se puede caer muchas veces, pero lo que importa es la manera en la que te levantas, de verdad", dijo frente a las cámaras.

Le recordó que no debe preocuparse por lo que esté pasando afuera del programa, pues cuenta con el apoyo de sus seres queridos y de millones de personas que esperan verlo triunfar en el reality y en los proyectos posteriores en los que se encamine.

Gente

Esposo de Alexa Torrex se despachó nuevamente contra Juanda Caribe y dio contundente mensaje

Gente

Conducta Therian podría causar graves afectaciones a la vida, cirujano advirtió que es “lo más incorrecto”

Gente

Zambrano ganó el Desafío Siglo XXI: recibió millonario premio y regalo relacionado con la Selección Colombia

Gente

Walter Mercado: los números que lo harían millonario el 18 de febrero; aumentarían suerte en loterías

Gente

¿Qué hay detrás del fenómeno viral de los therians?

Gente

Actor de ‘Transformers’ fue arrestado tras protagonizar presunta pelea en Nueva Orleans

Música

Hannah Montana está de vuelta: todo sobre el especial por los 20 años de la serie de Disney

Gente

Snoop Dogg compartió en redes video de incautación de droga en Colombia; las imágenes se viralizaron

Gente

¿Boicot en ‘La casa de los famosos de Telemundo’? Yina Calderón denuncia complot de Laura Zapata y Kunno para sacarla

Gente

‘Campanita’ se quebró en llanto en el congelados al ver a su mamá; le dejó fuerte mensaje: “Un ser de luz no puede estar tan apagado”

Exponen video del momento que generó polémica entre Juanda Caribe y Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos’

“Cuando salgas de acá porque vamos a encontrar la manera de que sigas siendo la mejor versión tuya, la que más te guste, tú sabes que yo te amo y te adoro en todas tus versiones, tu mejor versión para mí es que estés feliz y punto”, afirmó.

Por otro lado, mencionó que le hace mucha falta, pues es la persona con la que comparte todas las vivencias de su cotidianidad. Sin embargo, espera que pueda continuar creciendo dentro del juego y compartiendo lo mejor de su personalidad para seguir cautivando al público a través de la señal de televisión y las redes sociales.

Carla Giraldo rompió en llanto en plena transmisión de ‘La casa de los famosos’; se quebró en vivo

“Me has hecho mucha falta, demasiado, de verdad me hace falta mi mejor amigo, mi compañero de aventuras, de risas, de sueños, de malas decisiones, pésimas decisiones, hay que mejorar ahí, amo mucho, muchísimo y de verdad estoy muy orgullosa de ti ,muy, muy, todo está bien afuera, tranquilo, síguete divirtiendo, saluditos de todo el mundo,tu familia está súper pendiente de ti, tus amigos están súper pendientes de ti y hay un fandom hermoso, maravilloso que les mando muchos saludos”, confesó.

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas reaccionaron al momento por medio de los comentarios y se mostraron conmovidos por las palabras de Manuela.

“Qué mujer tan bonita y educada”; “Me encanta la pareja que hacen con Nico. Ella es una chica increíble, inteligente y madura” y “Me encantó el mensaje de ella, qué belleza”, son algunas de las palabras que se leen.

Más de Gente

Alexa Torrez y Jhorman Toloza - Juanda Caribe

Esposo de Alexa Torrex se despachó nuevamente contra Juanda Caribe y dio contundente mensaje

La tendencia juvenil encendió preocupación en el ámbito de la salud.

Conducta Therian podría causar graves afectaciones a la vida, cirujano advirtió que es “lo más incorrecto”

Zambrano es el ganador del Desafío Siglo XXI.

Zambrano ganó el Desafío Siglo XXI: recibió millonario premio y regalo relacionado con la Selección Colombia

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.

Walter Mercado: los números que lo harían millonario el 18 de febrero; aumentarían suerte en loterías

Therians, nueva tendencia humana.

¿Qué hay detrás del fenómeno viral de los therians?

Shia LaBeouf

Actor de ‘Transformers’ fue arrestado tras protagonizar presunta pelea en Nueva Orleans

Hannah Montana

Hannah Montana está de vuelta: todo sobre el especial por los 20 años de la serie de Disney

Snoop Dogg NBA

Snoop Dogg compartió en redes video de incautación de droga en Colombia; las imágenes se viralizaron

Julián Pinilla es más conocido como 'el chico de la ruana' en redes sociales. Foto: Instagram @julianpinillaa

Novia de Julián Pinilla, el chico de la ruana, expuso presunto caso de acoso que vivió y estalló con mensaje: “Me hacen sentir asco”

Vocalista de Grupo Firme confesó que vivió susto en avión, antes del trágico accidente de Yeison Jiménez.

Cantante de Grupo Firme vivió susto en avión, horas antes de la tragedia de Yeison Jiménez: “Por agarrar un pinche avión más barato”

Noticias Destacadas