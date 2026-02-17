Nicolás Arrieta recibió emotiva visita en ‘La casa de los famosos’ y generó inesperadas reacciones

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos Colombia se vivió un nuevo momento emocionante luego de que Manuela, novia de Nicolás Arrieta, llegara por medio de la dinámica de ‘congelados’ para visitar al creador de contenido y reencontrarse con él después de más de cuatro semanas de distanciamiento debido a las reglas del programa.

Muy emocionada, la mujer llegó al set y compartió una reflexión con su pareja, quien ha tenido algunos inconvenientes de convivencia con sus compañeros.

“Mi amor lindo, te amo, te adoro, estoy demasiado orgullosa de ti, me encanta todo lo que estás haciendo, estoy demasiado feliz por ti, por tu proceso, me encanta el mensaje de resiliencia que estás dando, porque uno se puede caer muchas veces, pero lo que importa es la manera en la que te levantas, de verdad", dijo frente a las cámaras.

Le recordó que no debe preocuparse por lo que esté pasando afuera del programa, pues cuenta con el apoyo de sus seres queridos y de millones de personas que esperan verlo triunfar en el reality y en los proyectos posteriores en los que se encamine.

“Cuando salgas de acá porque vamos a encontrar la manera de que sigas siendo la mejor versión tuya, la que más te guste, tú sabes que yo te amo y te adoro en todas tus versiones, tu mejor versión para mí es que estés feliz y punto”, afirmó.

Por otro lado, mencionó que le hace mucha falta, pues es la persona con la que comparte todas las vivencias de su cotidianidad. Sin embargo, espera que pueda continuar creciendo dentro del juego y compartiendo lo mejor de su personalidad para seguir cautivando al público a través de la señal de televisión y las redes sociales.

“Me has hecho mucha falta, demasiado, de verdad me hace falta mi mejor amigo, mi compañero de aventuras, de risas, de sueños, de malas decisiones, pésimas decisiones, hay que mejorar ahí, amo mucho, muchísimo y de verdad estoy muy orgullosa de ti ,muy, muy, todo está bien afuera, tranquilo, síguete divirtiendo, saluditos de todo el mundo,tu familia está súper pendiente de ti, tus amigos están súper pendientes de ti y hay un fandom hermoso, maravilloso que les mando muchos saludos”, confesó.

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas reaccionaron al momento por medio de los comentarios y se mostraron conmovidos por las palabras de Manuela.

“Qué mujer tan bonita y educada”; “Me encanta la pareja que hacen con Nico. Ella es una chica increíble, inteligente y madura” y “Me encantó el mensaje de ella, qué belleza”, son algunas de las palabras que se leen.