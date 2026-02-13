Gente

Carla Giraldo rompió en llanto en plena transmisión de ‘La casa de los famosos’; se quebró en vivo

La presentadora se mostró bastante afectada por la situación.

Laura Camila Másmela Bernal

13 de febrero de 2026, 10:11 p. m.
Foto: Canal RCN - La casa de los famosos Colombia

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos Colombia 3 se vivió un emotivo momento, pues en medio de la dinámica de ‘congelados’, el padre del actor y cantante Juan Palau ingresó a la casa y le dio un mensaje lleno de amor y motivación tras más de un mes de estar completamente alejados.

“Parcerito, qué bueno verte, vengo a decirte que estamos felices, orgullosos y con el corazón grande de verte aquí (...) Viniste a ser tú y sigues siendo tu y eso nos tiene muy felices y orgullosos. El mundo es de los que van al frente y tu estás ahí”, dijo el señor Héctor frente a las cámaras del programa de telerrealidad.

Durante varios minutos, estuvo haciendo una reflexión sobre lo que significa la producción y la importancia de que cada uno de los participantes se muestre auténtico a lo largo del proceso.

Resaltó también la relevancia de saber manejar las estrategias de juego para poder tener un buen desempeño en lo que resta del reality, pues cada uno llegó al set con sueños por cumplir y una carrera que potenciar en el mundo del entretenimiento.

