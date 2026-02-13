Carla Giraldo rompió en llanto en plena transmisión de ‘La casa de los famosos’; se quebró en vivo

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos Colombia 3 se vivió un emotivo momento, pues en medio de la dinámica de ‘congelados’, el padre del actor y cantante Juan Palau ingresó a la casa y le dio un mensaje lleno de amor y motivación tras más de un mes de estar completamente alejados.

“Parcerito, qué bueno verte, vengo a decirte que estamos felices, orgullosos y con el corazón grande de verte aquí (...) Viniste a ser tú y sigues siendo tu y eso nos tiene muy felices y orgullosos. El mundo es de los que van al frente y tu estás ahí”, dijo el señor Héctor frente a las cámaras del programa de telerrealidad.

Durante varios minutos, estuvo haciendo una reflexión sobre lo que significa la producción y la importancia de que cada uno de los participantes se muestre auténtico a lo largo del proceso.

Resaltó también la relevancia de saber manejar las estrategias de juego para poder tener un buen desempeño en lo que resta del reality, pues cada uno llegó al set con sueños por cumplir y una carrera que potenciar en el mundo del entretenimiento.

“Les cuento que tienen conectados a todo Colombia y seguramente a otros países a través las redes. Siéntanse orgullosos de que lo que le han estado aportando al entretenimiento, el mundo real está afuera, sigan jugando. Campeones, los favoritos, no olviden que son famosos, pero primero que todo son personas”, afirmó.

Por otro lado, tan pronto se acabó el tiempo en el que podía permanecer dentro de La casa de los famosos, el padre de Juan Palau le dejó una medalla del Milagroso de Buga, ya que su familia es devota de este santo.

Tras ver lo ocurrido, la presentadora Carla Giraldo rompió en llanto frente a las cámaras y en medio del set, pues se emocionó e impactó con el mensaje del padre de Juan Palau, ya que se identificó con las palabras del hombre, especialmente porque siempre ha resaltado la importancia y el gran amor que siente por sus hijos.

“Es que me conmueve ver a los papás allá adentro y ver como le dan tanto amor a sus hijos, y les dicen que no pasa nada, que juegue, que sigan siendo ellos y que hay una realidad afuera, que no pasa, que es un juego”, mencionó mientras se secaba las lagrimas e intentaba controlar la situación.