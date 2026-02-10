Gente

Manuela Gómez recibió propuesta de matrimonio en ‘La casa de los famosos’; su hija entró al reality

La reconocida estrella de redes sociales recibió castigo por incumplir las normas de la dinámica.

Laura Camila Másmela Bernal

10 de febrero de 2026, 9:46 p. m.
La pareja e hija de Manuela Gómez ingresaron a La casa de los famosos por medio de un 'congelados'. Foto: Instagram @manuelfrancogomez1 / Canal RCN

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos Colombia se vivió uno de los momentos más emotivos de la temporada, pues a través de la dinámica de ‘congelados, Juan David, actual pareja de Manuela Gómez, ingresó al reality junto a su hija por unos minutos y tuvo la oportunidad de reencontrarse con la empresaria tras más de cuatro semanas de separación.

“Manuela Gómez, acá llegó tu familia a recargarte de energía, te traemos toda la batería. ´Te trajimos un regalo muy bonito. Mamá, piénselo, mamá, no tienes que responder, piénsalo”, dijo segundos después de ingresar al set.

Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia. Foto: La casa de los famosos - Canal RCN

Pese a que el objetivo de este reto es que las estrellas permanezcan completamente inmóviles y en silencio, Manuela no aguantó la emoción y terminó cargando a su hija.

Además, Juan David no dudó en recordarle a la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele su importancia dentro del reality, enfocándose en el éxito que ha tenido hasta el momento y en todo el contenido que ha generado en la producción.

“Su hija está orgullosa de tener una mamá frentera que sabe jugar. Ya es hora. Con toda. Afuera tienes todo un equipo, tus papás oran por ti”, mencionó.

En medio de las palabras que la pareja llevó preparadas, logró sorprender a los miles de televidentes que se conectan a través de la señal del Canal RCN y la aplicación oficial, pues le entregó un anillo de compromiso a Manuela y reveló que espera reconstruir la familia que conformaron hace algunos meses.

Aunque no recibió una respuesta inmediata, tras salir de La casa de los famosos, Juan David conversó con los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán y se mostró emocionado y ansioso por ver a Manuela triunfar en el programa.

“Yo le dije a Manuela que no se limite, que le dé sin miedo, que todos sabemos que ella puede dar mucho más con sus respuestas y con sus ganas darla toda. Yo sé que ella se preocupa mucho pensando en que Colombia la va a odiar, pero eso no va a ser así porque todos la aman (...) ojala que me diga que si, ese es mi sueño”, indicó.

Minutos después del memorable momento, ‘El Jefe’ le informó a Manuela que, al haberse movido durante la dinámica, incumplió el reglamento del programa, por lo que, a modo de castigo, fue enviada a la placa de nominados de la quinta semana.

