Actores de ‘Vecinos’ y ‘Pasión de gavilanes’ llegan a ‘La casa de los famosos’; causaron polémica

Su confirmación generó comentarios en las redes sociales del Canal RCN.

10 de febrero de 2026, 8:14 p. m.
Los nuevos participantes del 'realiy' actuaron en populares novelas colombianas. Foto: Canal Caracol 'Vecinos' / Canal Caracol 'Pasión de gavilanes'

Tras cuatro semanas de convivencia en La casa de los famosos Colombia, la producción del Canal RCN confirmó la llegada de dos nuevos integrantes, quienes prometen darle un nuevo aire a las dinámicas entre las celebridades, además de mostrarse frente a las cámaras y generar contenido digital.

A través de las redes sociales se dieron a conocer los nombres de dos actores de renombre, quienes han participado en algunas de las producciones más importantes de la televisión.

Lady Noriega, la actriz que le dio vida a Pepita Ronderos en Pasión de gavilanes, llegará en los próximos días a La casa más famosa de Colombia para aportar a la cuota de artistas que hacen parte de la competencia.

“¡Se nos viene una nueva habitante! La talentosa actriz y cantante Lady Noriega llegará a La casa de los famosos Colombia a demostrar de qué está hecha tanto en la competencia como en la convivencia", fue la presentación oficial que le dio ‘El Jefe’ a través de la cuenta oficial de Instagram.

Por otro lado, el reconocido actor Juan Arango, quien ha participado en producciones como Vecinos, Hasta que la plata nos separe, Pedro el escamoso, Escobar, el patrón del mal y Enfermeras, también hará parte de los nuevos integrantes que se suman a la competencia tras un mes del estreno del reality.

“¡El Jefe está desatado con su nuevo casting! Este talentoso actor ingresará muy pronto a La casa de los famosos Colombia y revelará todo lo que está dispuesto a hacer para ganarse una posición en la final”, se lee a través del perfil oficial de la producción.

Las reacciones de los fanáticos del programa no se hicieron esperar, pues por medio de la sección de los comentarios opinaron sobre los nuevos ingresos y el desempeño que podrían llegar a tener en los próximos meses dentro de la producción.

“Ellos sí son famosos”; “famosos de verdad, deberían haber entrado desde el principio”; “dos famosos de verdad verdad”; “la verdad les tengo fe, pero amanecerá y veremos dijo el ciego…” ”ya era hora que entraran famosos, ya que las que habían las eliminaron"; y “me encantan”, son algunas de las palabras que se leen.

Estos son los participantes que han sido eliminados de ‘La casa de los famosos Colombia 3′

  1. Sara Uribe: modelo, presentadora y ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele.
  2. Marilyn Patiño: actriz y modelo.
  3. Johanna Fadul: actriz y creadora de contenido.
  4. Sofía Jaramillo: modelo y empresaria.
  5. Marcela Reyes: DJ y creadora de contenido.
  6. Renzo Meneses: creador de contenido y deportista.
  7. Luisa Cortina: creadora de contenido.

