Karola ingresó a ‘La casa de los famosos’; se fue contra Beba y Valentino: generó malestar

Tras cuatro semanas de convivencia en La casa de los famosos Colombia, varias de las celebridades que aceptaron la invitación de ‘El Jefe’ han ido abandonando el programa, ya sea por decisión del público a través de las votaciones oficiales, por salidas sin explicación o incluso por expulsiones.

Luisa Cortina, Renzo Meneses, Sofía Jaramillo, Marcela Reyes, Johanna Fadul, Sara Uribe y Marilyn Patiño han tenido que regresar a la realidad y despedirse del sueño de convertirse en los ganadores de los 400 millones de pesos que entregará el reality del Canal RCN al participante que logre convencer al público.

Tras liberarse algunos cupos de forma inesperada, la producción tomó la decisión de recibir a una nueva celebridad dentro de la casa, siendo Karola, reconocida creadora de contenido digital, la elegida para ocupar este lugar.

“¡Polémica, decidida y dispuesta a darlo todo! Karola llega a La casa de los famosos Colombia a partir de este lunes 9 de febrero para arreglar algunas cuentas pendientes con ciertos participantes y ponerle picante a otras historias”, fue la presentación oficial que le dio el programa a través de las redes sociales.

Sara Uribe y Marilyn Patiño reaccionaron en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez: “Me dio un ataque”

¡Es oficial! Karola es la nueva integrante de ‘La casa de los famosos Colombia 3′

La cartagenera, que acumula más de dos millones de seguidores en redes sociales, hizo su ingreso oficial a La casa de los famosos Colombia, no sin antes explicar frente a las cámaras que está lista para enfrentar a varias personas con las que no tiene una buena relación, especialmente con Beba y Valentino Lázaro.

“Hay espacio solo para una costeña y no es ella (Beba), soy yo. Va a salir muy pronto. Dios me bendice y tan pronto me gane un liderazgo, la voy a amenazar a ella", dijo en entrevista con los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo.

Por medio de la dinámica de ‘congelados’, la creadora de contenido ingresó a la casa y sin titubeos se fue en contra de algunos de los participantes, especialmente de Beba y Valentino Lázaro.

“Se metió Karola. A ver, quiero verle la cara a un par de muchachos por acá. Buenas noches, famosos de Colombia, he llegado, voy a limpiar porque hay mucho polvo por aquí, muchos muebles”, dijo mientras las estrellas permanecían completamente inmóviles.

Melissa Gate estaría de regreso en ‘La casa de los famosos’; llegaría con importante sorpresa

Agregó: “Y tú, mi niña, te voy a decir una sola cosa: aquí solo va a haber una costeña y no vas a ser tú. Me tocó venir desde la República Dominicana. Quiero decirles que las cámaras están ahí para que las usen, no para que estén mamando gallo porque esta no es su casa de verdad, para que sepan”.

Finalmente, ‘El Jefe’ reveló que la mujer se quedará en el set y hará parte de la competencia, generando malestar en varios de los concursantes.