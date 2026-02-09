Gente

Sara Uribe y Marilyn Patiño reaccionaron en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez: “Me dio un ataque”

Tras ser eliminadas de ‘La casa de los famosos Colombia’, las estrellas se mostraron afectadas por la muerte del cantante.

Laura Camila Másmela Bernal

9 de febrero de 2026, 8:00 p. m.
Sara Uribe, Marilyn Patiño y Yeison Jiménez.
Sara Uribe, Marilyn Patiño y Yeison Jiménez. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia 3' - Instagram: @yeison_jimenez

En lo corrido del año 2026, la muerte de Yeison Jiménez se ha convertido en uno de los sucesos más impactantes para el mundo del entretenimiento y la industria de la música popular; el artista perdió la vida en uno de los momentos más importantes de su carrera, tras sufrir un accidente aéreo cuando se dirigía a una presentación en compañía de cinco integrantes de su equipo de trabajo.

El hecho se registró apenas horas antes del ingreso oficial de los participantes a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, motivo por el cual muchos no se enteraron de lo ocurrido en ese momento y, con el paso de los días, han ido conociendo la noticia tras ser eliminados del reality del Canal RCN.

En el más reciente episodio del programa de telerrealidad, la actriz Marilyn Patiño y la presentadora Sara Uribe tuvieron que abandonar el set de grabación tras obtener el porcentaje de votación más bajo por parte del público colombiano.

En entrevista con SEMANA, las más recientes eliminadas de La casa de los famosos Colombia 3 compartieron sus puntos de vista al respecto y revelaron cómo les afectó enterarse de la situación que atravesó el intérprete de Aventurero, Ya no mi amor y Destino final.

“Yo me enteré esta mañana. No lo podía creer porque había visto una entrevista de él donde decía que en un sueño había tenido premoniciones con el tema de una avioneta y que básicamente se salvó de morir un par de veces. Entonces ahorita yo no lo creo, yo estoy consternada completamente, estupefacta, no lo puedo creer”, dijo Marilyn Patiño.

Por otro lado, la ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele 2012 reveló que se enteró del fallecimiento del artista el mismo día de los hechos, lo que la afectó profundamente e incluso la llevó a cuestionarse su decisión de hacer parte del programa, tras hacer una fuerte reflexión sobre la vida y la importancia del tiempo en familia.

“Para mí fue muy duro, yo sí me enteré ese mismo día y de hecho me dio un ataque de ansiedad, lloré muchísimo, no quería entrar a la casa porque sentía que ¿para qué?, que uno se muere y nada más se lleva, que no tenía necesidad de irme a meter allá por dinero, que no necesitaba más fama, que no habían joyas que compraran la felicidad, ni apartamentos, ni carros, ni nada que lo adorne a uno”, le confesó a este medio de comunicación.

Agregó: “Me pusieron psicología y logré entrar a casa, pero fue un tema muy fuerte y ahora encontrarme con la realidad de que ya no está, que ya pasó un mes, que la vida continúa, sigue siendo más fuerte (…) sigue dejándonos un mensaje muy claro y es que tenemos que vivir con intensidad cada día, aprovecharlo al máximo y dejar huellas bonitas, es lo más importante, un gran legado”.

