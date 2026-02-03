Gente

“Traumático”: Sofía Jaramillo reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez tras salir de ‘La casa de los famosos’

La más reciente eliminada del ‘reality’ del Canal RCN habló del fallecimiento del cantante popular.

Laura Camila Másmela Bernal

3 de febrero de 2026, 11:21 p. m.
La reciente eliminada de 'La casa de los famosos Colombia' reaccionó a la muerte del cantante de música popular.
La reciente eliminada de 'La casa de los famosos Colombia' reaccionó a la muerte del cantante de música popular. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia 3' - Instagram @yeison_jimenez

El pasado domingo se llevó a cabo la tercera eliminación de La casa de los famosos Colombia, la cual estuvo en manos de los televidentes y de los usuarios de redes sociales. Tras una extensa jornada de votación, miles de personas apoyaron a sus participantes favoritos con el objetivo de asegurar su permanencia durante una semana más en el reality.

En esta oportunidad, Tebi Bernal, Alexa Torrez, Campanita, Lorena Altamirano, Jay Torres, Marylin Patiño y Sofía Jaramillo llegaron a la sala de eliminación para escuchar los resultados y conocer el nombre de la estrella que tendría que abandonar la producción del Canal RCN y retomar su realidad.

Con un 9,09 % del total de las votaciones, siendo este el puntaje más bajo, la modelo y empresaria Sofía Jaramillo fue eliminada definitivamente y no tendrá la oportunidad de reencontrarse con sus compañeros en La casa de los famosos.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo por la inesperada muerte de Yeison Jiménez?

La muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez ocurrió el pasado 10 de enero, tras protagonizar un fuerte accidente aéreo en compañía de cinco integrantes de su equipo de trabajo.

Sin embargo, debido a que para poder ingresar al programa de telerrealidad del Canal RCN los famosos tuvieron que desconectarse de internet, de sus teléfonos celulares y de la realidad en general, muchos de ellos no estaban enterados de lo sucedido.

En entrevista con SEMANA, la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia 3 compartió su punto de vista con respecto a la situación y contó cómo se enteró del fallecimiento del intérprete de Destino Final y Aventurero.

El aventurero en el cielo —(Homenaje a Yeison Jiménez)
El aventurero en el cielo —(Homenaje a Yeison Jiménez) Foto: YouTube: Yeison Jiménez - Instagram @yeison_jimenez

“Ayer me enteré porque alguien me contó. Yo claramente estaba en shock porque me parece que era un hombre muy talentoso y muy joven. Yo pregunté que cuándo pasó eso y me dijeron que había sido hace como tres semanas atrás. Esas son noticias que uno no las recibe bien porque son impactantes”, mencionó.

Por otro lado, hizo énfasis en el dolor que generó la situación en el público colombiano, especialmente por el momento exitoso que atravesaba en su carrera y por la tristeza y el luto que están viviendo cada uno de sus familiares.

“Uno siempre asocia estos casos y piensa que muchas veces les pasa a personas tan jóvenes y llenas de vida, talentosos y guapos. Qué pesar, en especial por la forma en la que ocurrieron las cosas, me parece peor, es traumático”, finalizó.

