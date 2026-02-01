Gente

🔴 En vivo | Tercera jornada de eliminación en ‘La casa de los famosos 3′: ¿quién estaría a punto de abandonar el reality?

En redes ya empiezan a opinar quién podría ser el próximo eliminado del reality este domingo, 1 de febrero.

2 de febrero de 2026, 12:11 a. m.
Nominados en la tercera gala de eliminación en 'La casa de los famosos Colombia 3'
En la noche de este domingo, 1 de febrero, una nueva celebridad tendrá que despedirse de La casa de los famosos Colombia 2026. Para esta ocasión, la placa de nominados incluye a:

  • Marilyn Patiño
  • Sofía Jaramillo
  • Alexa Torres
  • Lorena Altamirano
  • Campanita
  • Tebi
  • Y Jay

Con estas opciones que marcan la tercera gala de eliminación en la nueva edición del reality, los seguidores del programa ya empiezan a compartir sus opiniones sobre quién podría ser el siguiente participante en abandonar la casa.

De hecho, un usuario identificado como Franco, optó por hacer una encuesta para conocer quién es el favorito para continuar en el reality y, por ende, también el menos favorecido en esta ronda. El resultado indica que Lorena podría ser la próxima eliminada, mientras Campanita recibe el apoyo de varios seguidores.

Otros que podrían estar al borde de la eliminación son Sofía, por su falta de lealtad con Fadul y el poco contenido que genera, según los internautas, así como Tebi. Entre tanto, Marilyn Patiño se posiciona como otra de las favoritas que podría salir bien librada de esta nueva gala de eliminación.

En desarrollo...

