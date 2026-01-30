Gente

Beba tuvo fuerte accidente en ‘La casa de los famosos 3′; ¿saldrá de la competencia?

La deportista y creadora de contenido reveló si está próxima en abandonar el juego.

31 de enero de 2026, 3:24 a. m.
'La casa de los famosos Colombia 3'.

Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, es una de las actuales participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, pues fue invitada por ‘El Jefe’ para hacer parte de la competencia y poner a prueba sus capacidades de convivencia.

Con el paso de las semanas, la exdeportista de El Desafío se ha convertido en una de las estrellas más mencionadas en las redes sociales, ya que su fuerte temperamento ha chocado con algunos de sus compañeros, generadno controversia y distintas opiniones por parte del públicio digital.

No obstante, tiene una buena relación con algunos de sus compañeros, con quien suele realizar actividades divertidas a lo largo del día con el fin de pasar las horas y generar contenido digital que es publicado a través de las redes sociales del Canal RCN y La casa de los famosos Colombia.

Fue en medio de una dinámica de bromas organizada por el ‘super villano’ que se organizó una ronda de actuaciones paranormales, a través de las cuales muchos mostraron sus dotes artísticos y su gusto por la interpretación de personajes.

En ese momento, Tebi, uno de los participantes con quien Beba mantiene una buena relación de amistad , quiso intentar encerrarla dentro de una de las habitaciones y en medio del juego y el forcejeo, terminó lesionando una de sus manos.

El dolor fue tan fuerte que Beba tuvo que ser atendida por el grupo de paramédicos de La casa de los famosos, quienes le diagnósticaron una distención de ligamentos, la cual la oligará a utilizar una férula por un total de cuatro semanas.

“Me quería hacerme la broma de encerrarme en el baño, me opuse, metí la mano y bueno… Fue algo con el ligamento, en palabras no tan médicas se rompió parcialmente el ligamento, una distención de ligamento”, dijo Beba a través de la transmisión en vivo y la conexión con Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

¿Qué pasará con Beba en ‘La casa de los famosos’ después del accidente?

Luego de explicar frente a las cámaras detalles de lo ocurido, manifestó que pese a las complicaciones y a la gravedad de su lesión, no abandonará la competencia y seguirá trabajando por el sueño de convertirse en la ganadora del reality del Canal RCN.

“Me toca quedarme así por unas cuatro semanas mientras cicatriza. Sigo en competencia, firme”, mencionó la famosa, recibiedno halagos por parte de los presentadores.

