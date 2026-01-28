Gente

Participantes de ‘La casa de los famosos’ le hicieron la encerrona a Alexa: “Dímelo en la cara”

La cantante rompió el silencio y le respondió a sus compañeros.

Laura Camila Másmela Bernal

29 de enero de 2026, 12:54 a. m.
La polémica se generó hace pocas horas en el set del reality del Canal RCN.
En las últimas horas se presentó uno de los momentos más polémicos dentro de La casa de los famosos Colombia, pues varios de los integrantes de la temporada buscaron a Alexa Torrez para reclamarle por información y especulaciones que habría estado generando por los pasillos del set.

Todo se dio porque la exparticipante de Yo me llamo le comentó a Valentino Lázaro y Sofía Jaramillo que creía que Manuela Gómez era ‘la villana’ y que sería la responsable del gran desorden que se generó en algunas de las habitaciones de la casa.

@laopinion15

Manuela le cantas sus verdades a Alexa y ella niega todo 🙀👀🧨🔥 #realityshow #famosos #chisme

♬ swish_whoosh (large)(794558) - satak

Es por esto que Manuela decidió encararla y preguntarle frente a frente los motivos de sus palabras para aclarar la situación y darle un cierre al asunto.

Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, Alexa se negó a salir de una habitación en la que estaba encerrada y se mostró preocupada por la reacción de algunos de sus compañeros, quienes se mostraron molestos por lo ocurrido.

