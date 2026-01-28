Participantes de ‘La casa de los famosos’ le hicieron la encerrona a Alexa: “Dímelo en la cara”

En las últimas horas se presentó uno de los momentos más polémicos dentro de La casa de los famosos Colombia, pues varios de los integrantes de la temporada buscaron a Alexa Torrez para reclamarle por información y especulaciones que habría estado generando por los pasillos del set.

Todo se dio porque la exparticipante de Yo me llamo le comentó a Valentino Lázaro y Sofía Jaramillo que creía que Manuela Gómez era ‘la villana’ y que sería la responsable del gran desorden que se generó en algunas de las habitaciones de la casa.

Es por esto que Manuela decidió encararla y preguntarle frente a frente los motivos de sus palabras para aclarar la situación y darle un cierre al asunto.

Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, Alexa se negó a salir de una habitación en la que estaba encerrada y se mostró preocupada por la reacción de algunos de sus compañeros, quienes se mostraron molestos por lo ocurrido.

“Sal y dime qué es lo que estabas diciendo. No me cambies porque a mí me dicen un chisme de que, supuestamente, tú estás diciendo algo y quiero que me lo repitas de frente. Quiero ver el personaje, a la Alexa frentera para que me lo digas. Quiero que me digas qué es lo que estás suponiendo, para no tergiversar la información que me llegó quiero que me lo digas de frente”, le mencionó Manuela frente a las cámaras de la producción.

Ante esto y al sentirse presionada por el resto de integrantes de la casa, Alexa respondió:

“Yo creo que no se te puede descubrir porque eres algo para la casa, eso es lo que pensé. Es una suposición. No te dije nada porque ¿tú crees que si es una prueba en la que no puedes dejar que nadie te descubra, voy a ir a decírtelo a ti?“, dijo para defenderse.

Al escuchar sus declaraciones, Beba se mostró sorprendida y dudó sobre la veracidad de sus palabras. Por lo que nuevamente, Alexa trató de convencerlos con su versión de los hechos.

“Yo pienso que todo esto lo hizo producción, cuando los chicos se ponen a decir que esto hace parte de la prueba de presupuesto y voy a decir que conozco quién fue la persona, si es una película, pero es real. Fue tonto, pero yo pensé que era la prueba”, finalizó Alexa.

Pese al alboroto y críticas que se vivieron dentro de La casa de los famosos, los fanáticos del reality apoyaron a Alexa por medio de los comentarios:

“Gracias Alexa por activar la casa”; “Alexa la está dando toda jajaja a veces se pasa de fastidiosa, pero me encanta”; “Alexa despertó a Manuela, muy bien”; “Les podrá caer mal Alexa, pero la verdad es que la casa ha estado movida por ella” y “Alexa es la mejor y soporten”, son algunas de las palabras que se leen.