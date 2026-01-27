Tebi incumplió las reglas y recibió fuerte castigo en ‘La casa de los famosos’

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos, Marcelo Cezán y Carla Giraldo hicieron un alto en la gala y le llamaron la atención a uno de los participantes de la producción, luego de que incumpliera una de las reglas estipuladas por ‘El Jefe’, motivo por el cual recibió un castigo para resarcir su error.

Se trató de Tebi Bernal, deportista de alto rendimiento, modelo e influencer, quien se dio a conocer por su participación en programas como Guerreros Colombia, de Canal 1, y El Desafío 2017, de Canal Caracol.

¿Cuál fue el error que cometió Tebi Bernal?

Tal y como lo mencionaron los presentadores del programa, Tebi escribió una nota de agradecimiento a su compañera Sofía Jaramillo, en la que le expresaba su gratitud por un yogurt que le brindó en horas de la mañana.

Aunque para muchos esta no fue una falta grave, dentro de las estrictas reglas de La casa de los famosos Colombia está totalmente prohibido comunicarse por medio de mensajes escritos, independientemente del contenido que estos contengan.

Pese a que intentó explicar lo ocurrido con el fin de evitar una sanción, Tebi no logró librarse de las decisiones de ‘El Jefe’ y tuvo que enfrentar las consecuencias de su error.

¿Cuál fue el castigo que recibió Tebi en ‘La casa de los famosos’?

El dueño de la casa decidió que Tebi Bernal debía pasar la noche en el calabozo, es decir, en un espacio reducido, cerrado y alejado de sus compañeros, el cual fue instalado en el set como una de las novedades de la tercera temporada.

Por medio de los comentarios en redes sociales, los fanáticos de la producción compartieron distintos puntos de vista respecto a las reglas de La casa de los famosos y el castigo que recibió el participante.

“Tebi a la antigua, mostrando el agradecimiento por medio de cartas. Aprendan que lo que el corazón no transmite por la boca, lo transmite en la fuerza de una letra”; “No entiendo, yo pensé que Tebi tenía pareja, no entiendo esas confianzas con Sofía”; “Bueno, a Tebi le va a venir bien estar solo en el calabozo. No lo podrán culpar de nada de lo que pase en esa casa, jajaja” y “Castigar a Tebi por esa tontería. El Jede es muy cristal”, son algunas de las palabras que se leen.

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La casa de los famosos Colombia 3′?

Tras dos semanas de convivencia en el reality del canal RCN, la creadora de contenido Luisa Cortina y el deportista e influencer Renzo Meneses tuvieron que abandonar la casa al recibir el menor porcentaje de votación por parte del público en comparación con sus contrincantes.