Fuertes cachetadas: Mariana Zapata y Lorena Altamirano protagonizaron pelea en La casa de los famosos

El acalorado momento quedó captado en cámaras y se hizo viral en las redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

27 de enero de 2026, 3:19 a. m.
Las participantes de 'La casa de los famosos Colombia 3' dieron de qué hablar en las redes sociales. Foto: Instagram: @canalrcn - @lacasadelosfamososcolombia1

Los fanáticos de La casa de los famosos Colombia quedaron sorprendidos tras analizar una de las escenas más polémicas de la temporada en lo corrido de 2026, cuando, en plena sala, la creadora de contenido Mariana Zapata y la actriz Lorena Altamirano terminaron enfrentándose a golpes frente a las cámaras.

Rápidamente, sus compañeros intervinieron para intentar controlar la situación. No obstante, el ambiente se tornó aún más tenso, ya que Johanna Fadul salió en defensa de su colega y se mostró molesta por el comportamiento que estaban teniendo ambas mujeres.

@soy_ffer

¿Mariana expulsada?Hoy pasó la línea con Lorena. .en la casa de los famosos 2026 ¿Ustedes qué opinan?”“La conversación está encendida 🔥 @LaCasaDeLosFamososColombia @lacasadelosfamososco @lacasadelosfamososcolombia1 #Lacasadelosfamososcol3 #NicolasArrieta #AlexaTorrex #TebiBernal #EidevinLopes #LorenaAltamirano #MaikerSmith #YuliRuiz #ManuelaGomez #FranckSteward #JohannaFadul #MarilynPatiño #JuanseLaverde #AlejandroEstrada #RenzoMeneses #ValerieDeLaCruz #JayTorres #JuanPalau #juandaCaribe #SaraUribe #MarianaZapata #SofiaJaramillo @RCNtv @lacasadelosfamososcol @LaCasaDeLosFamososColombia

♬ sonido original - EL_FER_OFICIAL

Con el paso de los minutos, más celebridades se involucraron en la situación e intentaron darle solución al conflicto; sin embargo, las famosas terminaron llorando y reprochándose mutuamente los errores de cada una.

“Se calman las dos, no se hablen ahora, están molestas, es totalmente entendible. No se toquen y no se miren”, dijo Beba, exparticipante de El Desafío.

Luisa Cortina destapó en SEMANA la verdad detrás del problema con Sara Uribe en ‘La casa de los famosos’

Cuando la situación parecía estar fuera de control y varios de sus compañeros manifestaron preocupación, Mariana, Lorena y Johanna revelaron que todo se trató de una broma que organizaron desde la mañana para sorprender a sus amigos y compañeros.

De inmediato, los famosos se tranquilizaron e hicieron comentarios divertidos sobre lo ocurrido, dejando en claro la buena relación que existe entre algunos de ellos.

Por su parte, los usuarios de redes sociales reaccionaron al contenido y compartieron sus opiniones al respecto:

“Es el mayor contenido que ha hecho Lorena, dejarse pegar una cachetada”; “Jajaja me encantó que todos estuvieron pendientes de que Mariana no enloqueciera. Estuvo muy bueno”; “Amé, la dieron toda y todos caímos” y “Mariana tiene talento para actuar. La verdad es que me sorprendió, no me esperaba que fuera mentira. De hecho, me estaba preocupando”, son algunas de las palabras que se leen a través de la sección de los comentarios.

Eliminada de ‘La casa de los famosos′ habló en SEMANA y explotó contra Sofía Jaramillo: “Muda no soy”

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La casa de los famosos Colombia 3′?

Tras dos semanas de convivencia en el reality del Canal RCN, la creadora de contenido Luisa Cortina y deportista e influencer Renzo Meneses tuvieron que abandonar la casa al recibir el menor porcentaje de votación por parte del público en comparación con sus contrincantes.

Estos son los famosos que continúan en competencia:

  • Nicolás Arrieta: creador de contenido.
  • Alexa Torrex, cantante y exparticipante de Yo me llamo.
  • Tebi Bernal: deportista y creador de contenido.
  • Eidevin López: creador de contenido digital.
  • Lorena Altamirano: actriz y modelo.
  • Maiker Smith: influencer.
  • Yuli Ruiz: modelo y creadora de contenido.
  • Manuela Gómez: empresaria y exconcursante de Protagonistas de Nuestra Tele.
  • Campanita: bailarín y creador de contenido digital.
  • Johanna Fadul: actriz.
  • Marilyn Patiño: actriz y presentadora.
  • Juanse Laverde: cantante y ganador de La voz kids.
  • Alejandro Estrada: actor y empresario.
  • Beba de la Cruz: diseñadora, modelo y exparticipante de El Desafío.
  • Jay Torres: actor y cantante.
  • Juan Palau: actor y cantante.
  • Juanda Caribe: creador de contenido, humorista y cantante.
  • Sara Uribe: ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2012, presentadora y modelo.
  • Mariana Zapata: creadora de contenido.
  • Sofía Jaramillo: actriz y modelo.
  • Valentino Lázaro: influencer.

Noticias Destacadas