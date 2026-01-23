Luisa Cortina destapó en SEMANA la verdad detrás del problema con Sara Uribe en ‘La casa de los famosos’

Tras su salida de La casa de los famosos, la modelo y creadora de contenido Luisa Cortina continúa generando conversación en torno al importante reality del canal RCN.

En entrevista con SEMANA, la primera eliminada de la competencia habló de los inconvenientes que tuvo con Sara Uribe y reveló las razones por las que no lograron una buena relación durante los siete días que permaneció dentro del programa.

“A Sara la conocía desde antes, tuvimos la oportunidad de compartir varios años atrás, tenía un concepto de ella muy bonito, la admiraba un montón por todo lo que había pasado en su vida y conozco algunas áreas de su vida que, de pronto, otras personas no, y le tenía mucho aprecio”, dijo en un primer momento.

Sin embargo, aclaró que cuando tuvieron la oportunidad de reencontrarse con el objetivo de cumplir con los planes estratégicos de promoción del Canal RCN relacionados con el proyecto, notó cierta lejanía por parte de la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele, sin conocer las razones que la llevaron a distanciarse.

“Cuando estuvimos en la rueda de prensa del programa, sentí una actitud de rechazo de parte de ella y, pues está bien, si yo no quiero tener contacto con alguien, está perfecto, pero no digas después que me nominas porque nuestras energías no conectan. Sé frentera y di que si no conectas es porque tú no quieres que conecte”, manifestó.

Finalmente, dejó en claro que, aunque disfruta compartir con cada una de las personas que llegan a su vida, no está dentro de su filosofía de vida estar en búsqueda de la atención de quienes no le brindan el mismo interés.

“Yo no le beso los pies a nadie, soy una persona muy abierta con todo el mundo, pero tampoco soy de las que va a lamerle suela a nadie (...) creo que ella está muy acostumbrada a eso y al encontrarse con una Luisa que no lo hace, pues no le gustó”.

¿Qué le faltó a Luisa Cortina para haber continuado en el reality?

La primera eliminada de La casa de los famosos Colombia se mostró segura de su juego y, pese a no haber recibido el apoyo suficiente para permanecer en el programa, no considera que haya fallado en su estrategia.

“Según todos los comentarios que he visto el día de hoy, me he dado cuenta de que no me faltó absolutamente nada. Yo fui a ser quien soy y creo que a eso le gusta. Creo que lo que me jugó en contra fue haberme metido con Sara y la verdad, lo volvería a hacer, me da igual, no son intocables. No le tengo miedo a nada, yo fui a jugar y a mostrarme como realmente soy”, finalizó.