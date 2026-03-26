Escándalo: la presentadora Cristina Hurtado confesó que hizo “trampa” en un concurso de televisión

La reconocida presentadora antioqueña Cristina Hurtado sorprendió a sus seguidores al relatar incidencias desconocidas de su etapa en el programa de competencias ‘Guerreros’.

En una reciente entrevista radial, Hurtado admitió haber utilizado señas para favorecer a su equipo durante las pruebas de conocimiento.

Durante varios años, Cristina Hurtado y su esposo, el también presentador y actor Josse Narváez, fueron las caras visibles de Guerreros, el exitoso formato de Canal 1 que enfrentaba a dos bandos: las ‘Cobras’ y los ‘Leones’. Mientras Narváez fungía como el padrino de la facción amarilla (Leones), Hurtado lideraba a la facción azul (Cobras).

Lo que para los televidentes era una competencia reñida que incluso generaba tensiones reales entre la pareja, escondía dinámicas detrás de cámaras que la presentadora decidió sacar a la luz en una charla con la emisora Vibra.

Según las declaraciones de la modelo, su espíritu competitivo y el afecto por su equipo la llevaron a implementar métodos poco ortodoxos para evitar las derrotas de las ‘Cobras’. Hurtado explicó que, en los retos de preguntas y respuestas, buscaba la manera de comunicar la información correcta a sus pupilos.

“Les voy a confesar que yo hacía trampa. Lo que pasa es que las Cobras perdían mucho. Por ejemplo, estábamos en un reto de cultura general y yo estaba al frente haciéndoles las preguntas. Si yo me hacía así (gesticulando), era porque la respuesta era tal cosa”, afirmó la presentadora entre risas durante la entrevista.

La dinámica no solo afectaba el puntaje del programa, sino también la convivencia con su esposo. De acuerdo con el relato de Hurtado, Narváez vivía la competencia con una intensidad genuina, lo que provocaba reclamos cuando él sospechaba de las ayudas externas.

“Él era todo apasionado con sus Leones y me decía: ‘¿pero cómo es posible que les hagas eso a mis Leones?’”, recordó la conductora, subrayando que, a pesar de las diferencias en el juego, todo hacía parte de la mística del programa que cautivó a la audiencia colombiana durante sus temporadas al aire.