Shakira se pronunció luego de su presentación en el Mundial 2026 y dio contundente mensaje: “Que puedan triunfar en la vida”

Shakira cautivó a millones de personas con su esperada presentación en el Mundial 2026, abriéndole las puertas a esta edición tan comentada. La barranquillera no dudó en ponerle su toque, contagiando de ánimo y emoción al público.

Mundial 2026: así fue la espectacular presentación de Shakira en el mítico Estadio Azteca

La cantante dio su primer show en vivo con la canción Dai Dai, catalogada como el himno de esta edición del evento deportivo. La famosa apareció en compañía de Burna Boy, dándole movimientos de cadera, ritmo y sabor latino.

La colombiana fue foco de todo tipo de reacciones, exaltando su belleza, su preparación, su talento y su fama, la cual se fortaleció cuando se integró al Mundial de la Fifa en varias de sus versiones.

Shakira apareció luciendo un traje amarillo con blanco, unos lentes oscuros, unos guantes claros, su cabellera rubia; un gran número de bailarines siguieron paso a paso su coreografía, proyectada en el videoclip del tema.

La cantante, compositora y productora colombiana Shakira actúa durante la ceremonia de apertura del partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial de 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México, el 11 de junio de 2026. Foto: AFP

No obstante, las miradas de los curiosos se posaron en la cuenta oficial de Instagram de la cantante, quien se pronunció sobre esta cita deportiva y el impacto que tenía en el mundo.

La artista deseó que estas fechas avanzaran de una manera bonita y especial, uniendo a todas las personas por un mismo motivo. A esto, la intérprete agregó que esperaba que esta clase de eventos brindaran mensajes valiosos para los menores.

“Que este Mundial 2026 trascienda en una muy buena fuente de alegría y unión para todos en el mundo y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”, escribió en un post, donde también ubicó su texto en inglés.

“Estamos listos”, aseveró en su publicación, la cual quedó ubicada en las historias del perfil.

Shakira se pronunció tras su show en el mundial 2026. Foto: Instagram @shakira

Por el momento, habrá que esperar varias semanas para volver a ver a Shakira en escena, precisamente en el cierre del Mundial 2026.