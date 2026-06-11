Hernán Orjuela fue claro sobre situación en Colombia de cara a la segunda vuelta y publicó fotografía en la que reveló su voto

La carrera por la Presidencia de Colombia entra en su etapa definitiva de cara a la segunda vuelta electoral, programada para el próximo 21 de junio de 2026, una jornada que definirá quién asumirá el liderazgo del país durante los próximos cuatro años.

Margarita Rosa de Francisco habló de Iván Cepeda y le pidió al centro político votar por él: “Ya no hay espacio para esa queja”

Tras los resultados obtenidos en la primera vuelta, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se consolidaron como los dos candidatos con mayor respaldo ciudadano, al alcanzar el 43 % y el 40 % de la votación, respectivamente. Ambos lograron avanzar a la instancia decisiva y ahora concentran la atención de millones de colombianos.

Desde entonces, el ambiente político ha estado marcado por intensos debates, pronunciamientos y movimientos estratégicos de las diferentes campañas, que buscan atraer a los votantes que aún no han definido su apoyo o que respaldaron otras candidaturas en la primera jornada electoral.

La expectativa crece con el paso de los días, especialmente por el papel que jugarán los ciudadanos que no se inclinaron inicialmente por ninguno de los dos aspirantes. Ese sector del electorado se perfila como determinante para el resultado final y se ha convertido en uno de los principales objetivos de ambas campañas.

Mientras se acerca la fecha de la votación, en medio de este escenario, diferentes sectores políticos, sociales y ciudadanos continúan expresando sus posiciones, reflejando la importancia que tendrá esta elección para el futuro inmediato de Colombia.

Uno de los que se pronunció fue Hernán Orjuela, quien no dudó en referirse a toda la polémica que rodea las elecciones, enmarcando a quién seguiría apoyando hasta el 21 de junio.

El presentador aprovechó sus redes sociales y compartió una imagen, confirmando de qué lado político estaba. El famoso apuntó que apoyaba a Abelardo de la Espriella, subiendo una postal creada con inteligencia artificial en la que se le ve posando a los dos.

Ante esto, Hernán Orjuela ubicó la polémica frase “firme por la patria”, la cual ha dado de qué hablar por una tutela que la prohibió en la campaña del ‘Tigre’.