Hernán Orjuela reaccionó a celebración por 25 años de Día a Día y lanzó pulla por ausencia: “Nadie de allí me contó o invitó”

Día a Día, de Caracol Televisión, celebró el pasado viernes 10 de abril los 25 años de estar al aire, viviendo una jornada llena de memorias, recuerdos y cariño. La producción llevó a los presentadores a revivir instantes, compañeros y entrevistas, dándole ese toque nostálgico al público.

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El programa, a través de Instagram, publicó un video en el que mostró a los integrantes del proyecto a lo largo de los años, plasmando rostros como el de Jota Mario Valencia, María Cecilia Botero, Ana María Trujillo, entre otros.

“Felices 25 años!!! Porque la celebración hoy es para ustedes nuestros televidentes!!!”, escribieron en el post, donde se observó un clip hecho con inteligencia artificial.

Esto llevó a que algunas celebridades reaccionaran a las imágenes, mencionando el cariño que sentían por algunos de los conductores de televisión que formaron parte desde el inicio.

Los usuarios recordaron a Ovidio, Marcela Sarmiento, Camilo Montoya, María José Barraza, Mauricio Vélez, Salma Osejo, César Escola, Mabel Cartagena y Flavia Dos Santos.

De hecho, esta celebración llamó la atención de Hernán Orjuela, quien también hizo parte del matutino. El presentador no se quedó callado y habló sobre el tema en su cuenta de X, soltando unas palabras alusivas a la fecha.

Según quedó registrado, el famoso dejó un mensaje en el que aseguraba que era un día lleno de emociones “encontradas”, ya que se había enterado de este evento en Día a Día, sin contar con alguna invitación.

Hernán Orjuela, que habló sobre acusaciones relacionadas a Don Jediondo, fue claro en que él dirigió e hizo parte del equipo, por lo que asumió cuál sería la razón detrás de la decisión de no contarle o tenerlo en cuenta.

“Hoy es un día que me genera sentimientos encontrados. Me acabo de enterar que ‘Día a Día’ de Caracol Televisión cumple 25 años, un programa que dirigí y presenté, y que fue uno de los capítulos más intensos de mi carrera en la televisión colombiana. Nadie de allí me contó o invitó. Presiento por qué”, escribió.

“Y lo dejo ahí. Lo que sí no puedo callar es el agradecimiento enorme a la audiencia que nos acompañó, y el abrazo sincero a cada compañero que fue parte de algo inolvidable. La historia no necesita invitación“, agregó.

Esto enmarcó el cariño del presentador al proyecto, recordándolo con mucho aprecio ante la experiencia que atravesaron por muchos años, pues él estuvo de 2002 a 2009, con un intervalo de tiempo.