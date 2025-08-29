El cierre de los restaurantes Don Jediondo Sopitas y Parrilla dejó sin palabras a miles de personas por el trasfondo del asunto. El famoso humorista le dijo adiós a una etapa empresarial de su vida que inició años atrás.

Sin embargo, la polémica no se quedó ahí, pues una mujer en plataformas digitales comenzó a hablar sobre supuestos matices que tenía la historia de Don Jediondo dentro del mundo empresarial. Afirmó que el comediante había sido víctima de una estafa por parte de otro colega suyo de los medios.

De acuerdo con lo que se registró en aquel perfil, la usuaria señaló que Hernán Orjuela, expresentador de Sábados felices, había estafado a Pedro González, nombre de pila de Don Jediondo, con dicha cadena de restaurantes. La mujer afirmó que tenía información sobre lo que había pasado, mencionando que el presentador, radicado en Estados Unidos, tendría alguna responsabilidad en este desenlace.

“A Hernán lo catalogan como un ser ávaro que utilizó a varios de sus compañeros de Sábados Felices y entre esos, Don Jediondo. El restaurante quedó así por culpa de él, ya que nunca respondió”, escribió.

“Ellos abrieron ese restaurante en sociedad con Don Jediondo cuando estaban los dos en el programa. Y cuando llegó la pandemia, él le robó una plata de ese restaurante, sumado a que sacó plata prestada a nombre de ese restaurante, dejando al pobre Don Jediondo”, agregó la usuaria, basándose en los supuestos detalles que tenía al respecto.

Sin embargo, Hernán Orjuela no se quedó callado y decidió reaccionar a estas acusaciones, comentándole directamente a la persona que lo señalaba.

La celebridad indicó que le parecía de mal gusto que se hablaran cosas de este tipo, afirmando que la información que transmitía era una completa mentira. Allí sugirió que le preguntaran a Don Jediondo para que les diera la versión real.

“Te cuento que el cliente de tu esposo es un gran mentiroso y un mal sujeto. Que Pedro directamente te lo corrobore. Saludo cordial”, dijo Orjuela.

De igual manera, envió un mensaje a quienes “inventaban” este tipo de rumores: "La cantidad de gente ‘sin oficio’ que anda por acá levantando chismes e injurias para hacerse ‘populares’, es increíble. Esa es la vida actual: intoxicarse o, más bien, dejar que muchos se acaben con su propio veneno”.

El presentador dio a entender que todo con su excompañero estaba bien, pidiéndole a la gente cuidado con esta clase de publicaciones. De hecho, hace un año, ambos dialogaron en un espacio llamado Trendiando, en el que hubo risas y charla fluida.