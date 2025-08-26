Suscribirse

Reviven sentida confesión de Don Jediondo sobre lo que ha pasado con sus restaurantes: “Es duro, es muy cruel”

En una entrevista de mayo, el humorista abrió su corazón sobre lo que atravesaba su empresa.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

26 de agosto de 2025, 5:10 p. m.
Foto: Captura de pantalla / YouTube @losinformantesoficial
Don Jediondo habló sobre la situación en su vida personal y laboral. | Foto: Foto: Captura de pantalla / YouTube @losinformantesoficial

El restaurante Don jediondo Sopitas y Parrilla, con 33 locales funcionando, entró en una liquidación judicial por una decisión de la Superintendencia de Sociedades, precisamente después de que se realizara una reorganización desde agosto de 2022. Al incumplirse lo requerido en un compromiso con el juez del concurso y los acreedores, se tomaron caminos radicales.

En los reportes que se entregaron al 30 de junio de 2025, la empresa creada por el humorista tenía deudas por 25.580 millones, mientras que sus activos estaban por 25.601 millones. Esto dejaba en evidencia que no se podrían cumplir los compromisos y existía una dificultad de base.

Billy Escobar Pérez, el Superintendente de Sociedades, reveló que se agotaron todas las herramientas y escenarios de recuperación, por lo que no se pudo hacer nada. De hecho, enfatizó que la entidad y los acreedores hicieron hasta lo imposible por salvarla, pero no fue posible.

Contexto: Restaurantes Don Jediondo se van a la quiebra: esta es la razón del cierre definitivo

En medio de la coyuntura que rodeó al reconocido restaurante, se revivió una sentida entrevista que concedió Don Jediondo a Bravíssimo, de CityTv, en mayo de 2025. Esta charla dejó a la vista la forma en la que el humorista asimiló lo que atravesaba su empresa, soltando una confesión.

El humorista mencionó que había optado por no leer los comentarios que recibía en redes sociales, especialmente en X. Al ver las reacciones, se sentía mal de detallar lo crueles y crudos que eran los usuarios.

El comediante indicó que esto le causó daños emocionales, pues ya había atravesado ataques de pánico y crisis internas.

“Yo dejé de leer comentarios, sobre todo de Twitter. Dejé de leer porque es que es duro, es muy cruel y no me estoy haciendo la víctima, sino al contrario, dejé de leer eso porque me hacía mucho daño. Entré en depresión, yo venía con un tema de ataques de pánico, que gracias a Dios superé cuando fui conociendo al Señor Dios, pero después”, afirmó en la entrevista con el formato de televisión, refiriéndose a quienes lo señalaban por su tema económico.

Don Jediondo nos revela su historia más allá del chiste | Bravíssimo

En dicha entrevista se recordaron los esfuerzos que tuvo que hacer el famoso en plena pandemia, pues las ventas habían caído y no entraban ingresos para suplir.

Por el momento, Don Jediondo, que se mostró acongojado en otra charla al recordar a su padre, no se ha pronunciado al respecto, dejando al aire sus declaraciones sobre la decisión legal de sus locales.

