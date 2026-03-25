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Reina emérita Sofía lidera agenda cultural en Miami con participación de Miss Mundo Colombia

El encuentro incluyó una gala benéfica organizada por el Queen Sofía Spanish Institute.

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Redacción Confidenciales
25 de marzo de 2026, 9:08 p. m.
Reina emérita Sofía junto a Andrea Romero, Miss Mundo Colombia.
Reina emérita Sofía junto a Andrea Romero, Miss Mundo Colombia. Foto: Suministrada / API

La reina emérita Sofía de España encabezó en Miami una agenda internacional organizada por el Queen Sofía Spanish Institute, que incluyó un encuentro académico y la gala benéfica Sophia Awards for Excellence.

En este contexto, la Miss Mundo Colombia, Andrea Romero, participó en un espacio académico realizado en la Freedom Tower, centrado en la conmemoración de los 250 años de Estados Unidos y en el papel de España, Florida, Cuba y el Caribe en el proceso de independencia de ese país.

Durante la jornada, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, proclamó el 21 de marzo como el Día del Queen Sofía Spanish Institute, en reconocimiento a la labor de la entidad en la promoción del entendimiento cultural y el desarrollo de programas educativos.

Así mismo, Romero asistió a la gala Sophia Awards for Excellence, celebrada en el Pérez Art Museum Miami. El evento fue de carácter benéfico y reunió a representantes de los ámbitos cultural, filantrópico, empresarial y diplomático.

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La actividad se consolidó como un espacio de encuentro entre Estados Unidos, España y América Latina. En ediciones anteriores, el reconocimiento ha sido otorgado a figuras como Bill Clinton, Henry Kissinger, Penélope Cruz y Mario Vargas Llosa.