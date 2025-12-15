Andrea Romero, Miss Mundo Colombia, convirtió su dolor en esperanza a través de ‘InspirArt’, la app contra el acoso escolar

Andrea Romero Bretón, coronada como Miss Mundo Colombia, ha transformado las cicatrices de su infancia marcada por el acoso escolar en un faro de esperanza para miles de jóvenes.

Desde los pupitres de su colegio en Barranquilla, donde el bullying la golpeó por su físico y su espíritu independiente, surgió la semilla de InspirArt, una app innovadora y gratuita que combate el matoneo, la depresión y el suicidio con herramientas como audios motivadores, retos diarios, primeros auxilios emocionales y una comunidad global llamada “Construye tu Luz”.

La aplicación en proceso de desarrollo busca a acompañar a las víctimas o jóvenes en potencial iesgo, ofreciendo rutas personalizadas que guían hacia el bienestar, incluso para quienes solo buscan motivación en su día a día.

SEMANA conversó con Andrea sobre su camino en Miss Mundo así como en el del servicio social, el acoso escolar del que fue víctima y el propósito de su vida.

SEMANA: ¿Cómo inició su camino en Miss Mundo?

Andrea Romero: Todo empezó en realidad queriendo ser una joven líder, fui consejera de juventudes aquí en Barranquilla, en mi ciudad. Y me di cuenta que esa plataforma, a pesar de que no éramos remunerados y trabajábamos con pasión, no era lo suficientemente fuerte para alcanzar y amplificar esa voz que quería.

Luego me di cuenta que la belleza es un gancho muy poderoso en nuestras comunidades y eso me dio esa motivación y esas ganas de alcanzar una plataforma mundial como lo es Miss World.

SEMANA: Hablemos sobre su historia como sobreviviente de acoso escolar.

A. R.: Esto tiene que ver con mi historia de vida y con superación personal. A veces siento que Dios y la vida permitan en ciertas situaciones que uno viva para ser ese apoyo, esa guía y ese ejemplo para los demás que nos siguen. Sí, de pequeña sufrí mucho bullying en mi colegio, por mi físico, porque a veces eres diferente, aunque no amenaces a nadie y solo por pensar diferente, a veces por ir contra la corriente es difícil y hay personas que se sienten amenazadas por eso y justamente también por sus heridas internas lo proyectan y lo reflejan en maltratando a los demás,

Yo fui víctima de toda una red de acoso en el colegio por parte de niños, también de profesores. Yo sé lo que es el bullying tanto en vida real como en vida cibernética. Pero ahora mismo ese problema y ese caos lo convertí en algo que le da propósito, no solo mi vida, sino la de muchas más personas. Así como una vez me inspiraron a mí personas, ahora soy yo esa fuente de inspiración para otros.

SEMANA: Cuéntenos más sobre InspirArt, ¿Cómo se está desarrollando la aplicación?

A. R.: Se llama InspirArt. Está en proceso de creación, es una propuesta registrada ante Colombia para que sea 100 % gratuita. La creo yo con un equipo para acompañar emocionalmente a los jóvenes, ayudarlos a superar bullying y matoneo, fortalecer autoestima, prevenir depresión y suicidio. Lo que queremos guiar a un uso positivo del tiempo libre. En la app hay frases, personajes, actividades como retos, audios, reflexiones: herramientas de primeros auxilios emocionales, apoyo, acompañamiento y una comunidad global para que no se sientan solos.

Ya tenemos demo estructurado. Necesitamos programadores, psicólogos, expertos, autoridades y organizaciones mundiales. Para hacerla realidad buscamos patrocinio a través de Miss World y organizaciones globales. InspirArt es ideal para jóvenes porque busca acompañar en el bienestar emocional.

SEMANA: ¿Cuál ha sido la cifras más impactante que ha encontrado a lo largo de su investigación y desarrollo de la app?

A. R.: Miss World exige un proyecto social estructurado con expertos en gestión. Tenemos investigaciones y cifras académicas sobre la desmotivación que atacamos. Cifras del Ministerio de Salud y ONU: uno de cada tres jóvenes reporta alta ansiedad y depresión; suicidio es segunda causa de muerte en 15-24 años. Mundialmente, el 32 % de estudiantes sufre bullying.

Como colombiana es doloroso ver no solo las cifras sino la realidad: todos conocemos a alguien que atentó contra su vida por no sentirse escuchado, sin esperanza ni apoyo. Con InspirArt y Miss World queremos ser ese apoyo, inspirar que no están solos. Muchas hemos pasado por esto. Yo conozco la depresión y la ansiedad desde mi propia historia y entorno; pero hay soluciones más allá de ese lado oscuro.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dice que la desmotivación, la falta de propósito y esperanza son cruciales en la ansiedad, depresión y suicidio juvenil. Y eso es lo que buscamos erradicar. No damos solución total, pero aportamos con propósito, eso es InspirArt.

SEMANA: Un mensaje final para aquellas personas que están sufriendo acoso.

A. R.: Me gustaría dar un mensaje a todas las personas y es que recuerden su valor, que pensar o ser diferente no está mal. En un mundo de blanco y gris, tener color no está mal. No permitan que nadie los haga sentir inferiores, sigan adelante, luchen por sus sueños, recuerden que esta realidad no los determina, sino lo que hacen con ella.