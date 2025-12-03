El nuevo canal de WhatsApp del MinTic para prevenir acoso digital y proteger a niños y niñas

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) presentó este 3 de diciembre el canal de WhatsApp ‘Cero Bullying’, una herramienta diseñada para acompañar a padres, cuidadores y educadores en la prevención y actuación frente al acoso digital, el grooming y el ciberbullying. La iniciativa hace parte del programa ‘Ciberpaz’ y ofrecerá contenidos diarios, guías prácticas y recursos de inteligencia emocional para adultos responsables del cuidado de menores.

De acuerdo con la cartera, el canal combinará orientación pedagógica con recomendaciones técnicas —como configuraciones de privacidad, buenas prácticas para el uso de internet y rutas para activar mecanismos institucionales de atención y denuncia—, sin reemplazar los canales oficiales de reporte. El Ministerio destacó que la herramienta tiene un enfoque especial en mujeres y niñas, población que suele ser más vulnerable a la violencia digital.

El impulso responde, según el mismo MinTic, a un aumento sostenido de casos relacionados con acoso escolar y riesgos digitales. El Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) del Ministerio de Educación registra, entre 2020 y diciembre de 2024, 11.101 casos de bullying en instituciones educativas, de los cuales 1.326 habrían ocurrido en plataformas digitales; en 2024 se reportaron 4.749 casos, 631 más que en 2023, con mayor prevalencia entre estudiantes de 11 a 17 años (sexto a once grado).