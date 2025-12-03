Confidenciales
El nuevo canal de WhatsApp del MinTic para prevenir acoso digital y proteger a niños y niñas
El impulso responde a un aumento de casos relacionados con acoso escolar y riesgos digitales.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) presentó este 3 de diciembre el canal de WhatsApp ‘Cero Bullying’, una herramienta diseñada para acompañar a padres, cuidadores y educadores en la prevención y actuación frente al acoso digital, el grooming y el ciberbullying. La iniciativa hace parte del programa ‘Ciberpaz’ y ofrecerá contenidos diarios, guías prácticas y recursos de inteligencia emocional para adultos responsables del cuidado de menores.
De acuerdo con la cartera, el canal combinará orientación pedagógica con recomendaciones técnicas —como configuraciones de privacidad, buenas prácticas para el uso de internet y rutas para activar mecanismos institucionales de atención y denuncia—, sin reemplazar los canales oficiales de reporte. El Ministerio destacó que la herramienta tiene un enfoque especial en mujeres y niñas, población que suele ser más vulnerable a la violencia digital.
El impulso responde, según el mismo MinTic, a un aumento sostenido de casos relacionados con acoso escolar y riesgos digitales. El Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) del Ministerio de Educación registra, entre 2020 y diciembre de 2024, 11.101 casos de bullying en instituciones educativas, de los cuales 1.326 habrían ocurrido en plataformas digitales; en 2024 se reportaron 4.749 casos, 631 más que en 2023, con mayor prevalencia entre estudiantes de 11 a 17 años (sexto a once grado).
En paralelo, la Policía Nacional informó sobre un incremento en denuncias relacionadas con la divulgación de contenido sexual de menores: el año pasado las autoridades registraron 845 denuncias por ese tipo de hechos en medios digitales y, según el MinTic, en lo corrido de este año la cifra supera los 700 reportes. Esos números han encendido las alarmas sobre la necesidad de combinar prevención escolar con herramientas para familias y redes de apoyo.