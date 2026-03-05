Esto le dijo Cuba Gooding Jr. a SEMANA a propósito de su participación en la película del almirante Padilla: “Me encantan los personajes históricos”

Un intenso debate se abrió en el país luego de que MinTic confirmara la inversión de cuatro millones de dólares en la película sobre el gran almirante José Prudencio Padilla, un proyecto impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro que desató críticas por su alto costo en medio de crisis sanitarias y presupuestales.

La senadora María Fernanda Cabal cuestionó con dureza la elección del actor estadounidense Cuba Gooding Jr. como protagonista, recordando sus múltiples denuncias por agresión sexual: “Mientras la gente se muere por falta de medicamentos, él ordena hacer una película de cuatro millones de dólares”.

Con un presupuesto de 15.891 millones de pesos, equivalentes a unos cuatro millones de dólares, la producción ha sido financiada por entidades públicas como Prosperidad Social, el Ministerio de las Culturas y la Gobernación de Bolívar, lo que produjo acusaciones de priorizar propaganda histórica sobre necesidades urgentes como hospitales colapsados.

En medio de este torbellino, SEMANA recuerda las palabras del actor de Hollywood, quien conversó con la revista durante el festival SmartFilms en Bogotá y donde expresó su entusiasmo por trabajar en Colombia y aludió directamente a la película: “Me encantan los personajes históricos reales. De hecho, hablé con un cineasta que quiere hacer una película sobre un general colombiano y estoy interesado en ese proyecto”, en un claro adelanto de su rol protagónico como el héroe naval.

En entrevista con SEMANA, Gooding Jr. fue enfático en su fascinación por el talento local: “Lo que estos jóvenes cineastas están haciendo usando solo sus teléfonos para contar historias es verdaderamente revolucionario y muy, muy bueno”.

Comparó los cortos de SmartFilms con su filmografía: “Son igual de talentosas y apasionadas, igual que en Boyz n the Hood“, y exaltó la experiencia: “La música, la gente y el talento de los cineastas jóvenes. Ha sido un viaje emocional y espero trabajar con muchos de ellos algún día”.

El actor también habló sobre la representación y diversidad en la industria actoral: “Creo que sí, pero ahora hay otros retos como la inteligencia artificial y producciones que no son en Hollywood. Hollywood ya no representa toda la industria del cine; están Colombia, Europa del Este, Australia, Asia… Esa es la verdadera narración hoy en día y la escala es global. El reto ahora es que tu contenido sea visto”.