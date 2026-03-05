Cultura

Esto le dijo Cuba Gooding Jr. a SEMANA a propósito de su participación en la película del almirante Padilla: “Me encantan los personajes históricos”

El actor conversó con el medio en la edición de 2025 de Smartfilms.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Redacción Cultura
5 de marzo de 2026, 10:17 a. m.
Cuba Gooding Jr Actor Septiembre 30 de 2025
Cuba Gooding Jr Actor Septiembre 30 de 2025 Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Un intenso debate se abrió en el país luego de que MinTic confirmara la inversión de cuatro millones de dólares en la película sobre el gran almirante José Prudencio Padilla, un proyecto impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro que desató críticas por su alto costo en medio de crisis sanitarias y presupuestales.

La senadora María Fernanda Cabal cuestionó con dureza la elección del actor estadounidense Cuba Gooding Jr. como protagonista, recordando sus múltiples denuncias por agresión sexual: “Mientras la gente se muere por falta de medicamentos, él ordena hacer una película de cuatro millones de dólares”.

Gustavo Petro actuará en la película sobre el almirante Padilla, financiada por el Estado, al lado de un actor de Hollywood

Con un presupuesto de 15.891 millones de pesos, equivalentes a unos cuatro millones de dólares, la producción ha sido financiada por entidades públicas como Prosperidad Social, el Ministerio de las Culturas y la Gobernación de Bolívar, lo que produjo acusaciones de priorizar propaganda histórica sobre necesidades urgentes como hospitales colapsados.

Cuba Gooding Jr
Cuba Gooding Jr Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En medio de este torbellino, SEMANA recuerda las palabras del actor de Hollywood, quien conversó con la revista durante el festival SmartFilms en Bogotá y donde expresó su entusiasmo por trabajar en Colombia y aludió directamente a la película: “Me encantan los personajes históricos reales. De hecho, hablé con un cineasta que quiere hacer una película sobre un general colombiano y estoy interesado en ese proyecto”, en un claro adelanto de su rol protagónico como el héroe naval.

Televisión

¿Qué películas nominadas a los Premios Óscar están en Netflix? Vea el listado oficial

Arcadia

Cine político: los documentales nominados al Óscar diseccionan problemas sociales de Estados Unidos

Televisión

De la TV al cine: Warner Bros. desarrolla la primera película de ‘Game of Thrones’: estos son los detalles

Televisión

Conflicto entre Israel e Irán: cuatro películas y series que explican la guerra

Cine

Ni Hollywood lo vio venir: la película de terror de un ‘youtuber’ que se convirtió en el fenómeno viral del año

Arcadia

Rompiendo con el estigma: las artesanas de Guacamayas usan hoja de coca como tinte natural para sus artesanías

Televisión

Llega a Netflix este 26 de marzo de 2026 el suspenso y la paranoia con ‘Algo terrible está a punto de suceder’

Confidenciales

Le dicen a Petro que “mientras la gente muere por falta de medicamentos”, él gasta millonada en película sobre el almirante Padilla

Política

Gustavo Petro le solicitó a Donald Trump “salir del conflicto armado contra Irán” y le pidió hacer un “pacto por la vida”

Política

Pese a las constantes garantías de la Registraduría, Gustavo Petro insiste en que el supuesto “fraude electoral” sigue vigente

Ganador del Óscar, Cuba Gooding Jr., visitó Colombia y habló sobre las posibilidad de protagonizar película en el país, “estoy interesado”
YouTube video gDsASgcpw9A thumbnail

En entrevista con SEMANA, Gooding Jr. fue enfático en su fascinación por el talento local: “Lo que estos jóvenes cineastas están haciendo usando solo sus teléfonos para contar historias es verdaderamente revolucionario y muy, muy bueno”.

Comparó los cortos de SmartFilms con su filmografía: “Son igual de talentosas y apasionadas, igual que en Boyz n the Hood“, y exaltó la experiencia: “La música, la gente y el talento de los cineastas jóvenes. Ha sido un viaje emocional y espero trabajar con muchos de ellos algún día”.

Revuelo por millonario gasto del Gobierno en una película que tiene un actor de Hollywood: Gustavo Petro se pronunció

El actor también habló sobre la representación y diversidad en la industria actoral: “Creo que sí, pero ahora hay otros retos como la inteligencia artificial y producciones que no son en Hollywood. Hollywood ya no representa toda la industria del cine; están Colombia, Europa del Este, Australia, Asia… Esa es la verdadera narración hoy en día y la escala es global. El reto ahora es que tu contenido sea visto”.

Más de Arcadia

Películas de los Oscar en Netflix

¿Qué películas nominadas a los Premios Óscar están en Netflix? Vea el listado oficial

En el documental 'La vecina perfecta' se habla del miedo, los prejuicios y la Ley de Defensa Propia. Yas cámaras policiales revelan cómo un problema entre vecinos da un giro fatal.

Cine político: los documentales nominados al Óscar diseccionan problemas sociales de Estados Unidos

George R.R. Martin finalmente aceptó llevar Juego de Tronos a la gran pantalla

De la TV al cine: Warner Bros. desarrolla la primera película de ‘Game of Thrones’: estos son los detalles

Banderas de Israel e Irán

Conflicto entre Israel e Irán: cuatro películas y series que explican la guerra

'Backrooms': De fenómeno viral en YouTube a la gran pantalla de la mano de A24

Ni Hollywood lo vio venir: la película de terror de un ‘youtuber’ que se convirtió en el fenómeno viral del año

El evento incluyó una proyección del cortometraje 'Tinta Dulce', una exposición de los diferentes plantas tintóreas locales, objetos de cestería en rollo y fotografías en gran formato.

Rompiendo con el estigma: las artesanas de Guacamayas usan hoja de coca como tinte natural para sus artesanías

Algo terrible está por suceder, nueva serie de Netflix

Llega a Netflix este 26 de marzo de 2026 el suspenso y la paranoia con ‘Algo terrible está a punto de suceder’

EL Frente Cumbiero en FEP 2023, más abrazador que nunca.

Noche de tumbao’: Frente Cumbiero, La Pambelé y La Nena Magdalena cierran el circuito Bajo Chapinero

El logotipo de HBO Max aparece en la pantalla de un teléfono inteligente en la tienda de aplicaciones de Apple.

Los imperdibles de HBO en la primera semana de marzo: series, películas y documentales que estrena la plataforma

Noticias Destacadas