Angie Rodríguez le responde a Gustavo Petro tras revelaciones sobre su situación de salud mental y lo culpa: “Me parece una bajeza”

La polémica comenzó este lunes, 27 de julio, cuando el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X un documento oficial relacionado con la incapacidad médica de Angie Rodríguez y afirmó que este “prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas”.

“La salud mental no se usa para desacreditar”: duro mensaje de psiquiatras a Petro por revelar la historia clínica de Angie Rodríguez

No entiendo una prensa que no averigua a quien entrevista y le faltan el respeto incluso como paciente.



Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido.



Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que… pic.twitter.com/YAvoWTixg5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 27, 2026

En el mismo mensaje sostuvo que no estaba claro que la funcionaria hubiera superado esa condición y solicitó al ministro de Hacienda declararla insubsistente como directora del Fondo Adaptación por “incompetente”.

Las palabras del mandatario generaron una fuerte reacción en redes sociales y cuestionamientos por revelar información relacionada con la salud de una funcionaria pública. Horas después, Rodríguez respondió durante una entrevista con Canal 1.

“Señor presidente de la República, la salud mental es un derecho fundamental y no es un motivo para la exclusión, para la discriminación y mucho menos para la burla”, expresó al inicio de su intervención.

La directora del Fondo Adaptación confirmó que atraviesa un tratamiento por ansiedad y depresión, pero aclaró que esta situación no afecta sus capacidades para ejercer funciones públicas.

“He tenido que enfrentar una situación de ansiedad y depresión. La ansiedad es un miedo intenso que un ser humano enfrenta frente a una situación particular y la depresión es la profunda tristeza que acarrean ciertos hechos de la vida. Eso no me hace una profesional con debilidad intelectual ni significa que tenga disminuidas mis capacidades gerenciales o profesionales. Al contrario”.

Rodríguez aseguró que estos problemas de salud se originaron por hechos desencadenados durante el Gobierno.

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