Este lunes, 27 de julio, el presidente Gustavo Petro le puso punto final a la permanencia de Angie Rodríguez en la gerencia del Fondo Adaptación luego de que la alta funcionaria denunciara en Noticias RCN que el Gobierno, a menos de dos semanas de que culmine, giraría un billón de pesos desde su entidad a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Petro escribió en X que pidió al Ministerio de Hacienda declararla insubsistente, pero, más allá de eso, reveló que Rodríguez padece problemas psiquiátricos.

“Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llega hasta manipular a una paciente psiquiátrica. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia, pero no investiga. Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió. ¿Tan rápido? Y, por tal razón, le solicito al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la directora del fondo de adaptación por incompetente”, escribió el mandatario textualmente.

Angie Rodríguez emite nueva alerta sobre el Gobierno Petro. Foto: SEMANA

El presidente mostró públicamente una carta de Enny Marleny Serna, secretaria general encargada del Fondo Adaptación, dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la que se exponen las incapacidades médicas de Angie Rodríguez.

El mensaje no cayó bien. Más allá de declararla insubsistente, Petro reveló públicamente la condición médica de su funcionaria, un asunto que, a juicio de varios sectores políticos, no era necesario.

Lo preocupante es que esto podría generarle un nuevo dolor de cabeza en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, donde ya cursa un proceso en su contra porque reveló la historia clínica del niño Kevyn Acosta, quien falleció tras no recibir los medicamentos por parte de la Nueva EPS que le permitían hacer frente a su hemofilia.

El abogado Vladímir Salazar, quien emite constantemente pronunciamientos jurídicos desde su cuenta, explicó: “El presidente acaba de revelar información médica reservada de Angie Rodríguez y lo hace luego de que ella expone nuevos hechos de corrupción en su gobierno y para justificar la declaratoria de su insubsistencia. Es una desviación de poder de manual”.

Angie Rodríguez entrevista con Yesid Lancheros Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

La excongresista Marelén Castillo no se quedó callada y también reaccionó. “Angie Rodríguez denunció una presunta red de tráfico de influencias dentro del mismo gobierno. Hoy el presidente Petro la declara insubsistente y justifica la decisión hablando de ‘razones psiquiátricas’. La mujer que hasta hace poco era una de las funcionarias más poderosas y cercanas a él, hoy es descalificada públicamente justo después de denunciar el traslado de $1 billón del Fondo Adaptación. Usar la salud mental de una mujer para desacreditarla y sacarla del cargo es cobarde y misógino”.

El excongresista José Daniel López. Foto: valentina perez

Por su parte, el excongresista José Daniel López, quien hoy hace parte del empalme de Abelardo De La Espriella, enfatizó que “las Guerrero no son corruptas, sino que unos empresarios buscaron corromperlas. Angie Rodríguez no denuncia abusos del poder en TV, sino que es paciente psiquiátrica. Y no perdieron las elecciones, sino que se las robaron. ¿Cómo hacen para seguir apoyando sin sentirse insultados en su inteligencia?“.

Germán Ávila Plazas, nuevo Ministro de Hacienda. Foto: Juan Carlos Sierra

Hasta la mañana de este lunes, 27 de julio, Angie Rodríguez no había sido declarada insubsistente. ¿Obedecerá el ministro de Hacienda, Germán Ávila? La respuesta se conocerá en las próximas horas.