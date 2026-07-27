Representante David Cote denunció que el Fondo Adaptación solo ha ejecutado cerca del 10 % del billón de pesos destinado a La Mojana

Ante la advertencia de Angie Rodríguez sobre la extracción de más de 1 billón de pesos del Fondo Adaptación, destinados a proyectos en La Mojana, el representante David Cote, del Centro Democrático, puso la lupa en la baja ejecución que presenta la entidad con este propósito.

De acuerdo con el congresista, existe un incumplimiento por parte del Fondo Adaptación frente a los proyectos de La Mojana.

El congresista expuso que documentos oficiales de la entidad evidencian que el proyecto “Implementación de medidas de recuperación de las dinámicas hídricas naturales de la región de La Mojana”, con recursos comprometidos por más de 1,2 billones de pesos, registra una ejecución acumulada menor al 10 %.

Cote aseguró que los reportes oficiales muestran una ejecución del 8,73 % en 2024, del 4,48 % en 2025 y de apenas el 9,68 % a junio de 2026.

“Las denuncias son importantes y deben investigarse, pero no pueden convertirse en una cortina de humo para ocultar el fracaso de la gestión del Fondo Adaptación. Mientras el país discute nombres y disputas internas, miles de familias de La Mojana siguen esperando las obras que les prometieron y que fueron financiadas con recursos públicos”, dijo el congresista frente a la situación del proyecto.

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Cabe resaltar que Rodríguez, dentro del informe que presentó a las autoridades, aseguró que estos recursos pueden ser ejecutados hasta 2029.

En ocasiones anteriores, también ha afirmado que se encuentra maniatada, sin posibilidad de contratar o dotar de personal al Fondo Adaptación, dado que se le han tendido “trampas” que podrían terminar involucrándola en posibles hechos de corrupción.

“En este contexto, se han puesto en conocimiento de diferentes autoridades competentes hechos que, según las denuncias y actuaciones promovidas por la gerente, podrían constituir manifestaciones de violencia institucional, violencia contra la mujer en política, presuntas actuaciones de hostigamiento y otras conductas que actualmente son objeto de conocimiento por las autoridades competentes”, se lee en el documento conocido por SEMANA.