Andrea Petro, crítica con Gustavo Petro, su padre, y con Juliana Guerrero: “Peladita, descarada, es la razón por la que muchas personas no nos dieron el voto”

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, reaccionó al escándalo revelado por SEMANA. Se trata de pruebas de una red que gestiona contratos en el Gobierno y que es liderada por Juliana Guerrero, una joven que falsificó estudios, y su hermana Verónica. Hay testimonios, chats, audios y consignaciones bancarias.

SEMANA revela las pruebas de la red de corrupción de Juliana Guerrero y su hermana Verónica: chats, audios y consignaciones bancarias

Juliana Guerrero y su hermana Verónica, dos jóvenes sin vinculación formal ante el gobierno Petro, manejaron el Estado a su antojo y pidieron jugosas sumas de dinero a cambio de promesas de contratos, entre muchas otras irregularidades.

Juliana, recordada en el país porque el Gobierno la defendía, pese a no tener estudio alguno y falsificar títulos, maneja el Ejecutivo a placer, según las denuncias de SEMANA.

El caso ha suscitado una indignación nacional y hasta sectores afines al presidente, Gustavo Petro, han salido a condenar los hechos. Una de ellas fue Andrea Petro, su propia hija.

“¿Usted está tan indignada con el tema de Juliana Guerrero como su mamá (Mary Luz Herrán)?“, le preguntaron a Andrea Petro. ”Pues claro. O sea, Juliana Guerrero nunca ha sido una persona que yo haya pues tratado más que eso, pero me parece que hay una parte de narcisismo ahí también en el tema. Una persona que se le subió el poder a la cabeza siendo tan joven. Una peladita de 21 años que empezó, ya con 24 años, no tiene, digamos, que la experiencia para poder tener una una corriente bien definida política y menos tener una influencia como ella trató de tener en el Gobierno nacional. Entonces, ella debe responder a las autoridades, realmente, por los presuntos delitos porque por el momento es presunción. Y que ella responda como es y ya, o sea, nadie está por encima de la ley, punto", aseguró, en diálogo con Blu Radio.

De acuerdo con la hija del presidente, “hubo algunos últimos acontecimientos durante la campaña presidencial que ayudó a que muchas personas no dieran o no votaran o dieran su voto por la parte que le tocaba dar su voto, que era por Abelardo De La Espriella. Y Juliana Guerrero, y lo voy a decir con claridad, hace parte de uno de esos puntos por los cuales muchas personas no nos dieron su voto”.

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Al consultarle si ella le dijo algo al presidente Petro, su padre, sobre Juliana Guerrero, Andrea Petro respondió: “Mejor ni hablo de eso. Digamos, con él más vale que no me lo cruce porque yo sí tendría que decirle dos tres cositas al respecto porque no me gusta. Pero no tanto como él que la esté defendiendo, porque de todas maneras va a tener que asumir lo que está diciendo, va a terminar diciendo que la investiguen. Eso va a pasar porque ya las evidencias son demasiado grandes. Seguimos con una presunción, ¿no? Ella también se tiene que defender, eso ya ya verá cómo se defiende, él ya termina su periodo presidencial y va a volver a hacer su día, a tomar, me imagino que las riendas de la oposición. Pero en un momento va a tener que hablar y decir, ‘Bueno, me equivoqué’“.

El presidente, Gustavo Petro, hablando con su hija Andrea Petro, el 5 de febrero de 2026, en Washington (Estados Unidos) (Foto de Oliver Contreras / AFP) Foto: AFP

Andrea Petro agregó que ha terminado peleando con su padre, el presidente Gustavo Petro, por intentar decirle las cosas. “Le he dicho muchas cosas, pero a veces terminamos peleando. A veces terminamos peleando porque yo tampoco puedo. O sea, tengo mi punto de vista, mi opinión externa. Yo no he estado todo el tiempo en el país, no he estado acompañándolo todo el tiempo, no sé internamente también qué haya pasado. No sé ella también qué logros haya podido tener. Yo lo único que sé es lo que está pasando ahorita, lo que ya me habían comentado con anterioridad que ella se creía, no sé qué se creía, se creía la hija del presidente, pero que era bastante empoderada, pero ella sola. O sea, ella llegaba a mandar a todo el mundo como si ella tuviera n rol y nunca tenía un rol y es una actitud que siempre la ha criticado en ella. Esa actitud yo sí la vi y muchas personas se han quejado y es lo que no me gusta", agregó Andrea Petro.

La portada de la revista SEMANA Foto: SEMANA

Al consultarle si su padre, el presidente Gustavo Petro, defiende tanto a Juliana Guerrero porque sostienen una relación, Andrea Petro respondió: “No, hombre, yo les voy a decir la verdad, mi papá ya es un viejo de 60 años. Ya va para más de 60 años. yo conozco los gustos de mi papá. Yo creo que ella le puede gustar a muchos hombres, pero y creo que ella dentro de su empoderamiento, no con el presidente, ha utilizado su belleza para eso como otras muchas y tantas colombianas lo han hecho y es un una actitud que yo estoy en contra de ese tipo de cosas porque las mujeres tenemos un cerebro, el cuerpo no importa, pero hay que utilizar primero el cerebro, ser inteligentes y no actuar como ella ha actuado, me parece que es una descarada”.

“Ya es el descaro, si tú no tienes plata, yo la vi en una foto yendo para Miami al Mundial con un bolso de 30 millones de pesos, eso no se hace. Es descaro, es reírse en la cara de las personas, estás en medio de un escándalo de corrupción y estás bailando en Santa Marta, eso no se hace”, acentuó.

Andrea Petro señaló que su padre, luego del 7 de agosto de 2026, cuando deje el Gobierno, no le ha dicho qué hará. Sin embargo, dijo ella, lo ve muy activo desde la oposición. “No creo que se vaya a quedar por fuera del país sin poder actuar, viendo ya los anuncios que está haciendo el futuro presidente. Dudo mucho que él se vaya a ir. Va a tomar unas vacaciones bien merecidas, pero de allí a irse a vivir a otro país yo lo dudo mucho y si lo hace no le doy más de 3 meses”.