Andrea Petro habló del resultado de las elecciones e hizo petición tras victoria de Abelardo De La Espriella: “Debe ser respetada”

Para millones de colombianos, el 21 de junio de 2026 representó una fecha clave en el panorama político nacional. Desde tempranas horas, los ciudadanos se movilizaron a los puestos de votación para elegir al dirigente que asumirá la Presidencia de la República durante el próximo cuatrienio.

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A medida que avanzó el conteo preliminar de los sufragios, la tendencia favoreció a Abelardo De La Espriella, quien logró consolidar una ventaja cercana a los 13 millones de votos. Entretanto, el senador Iván Cepeda reunió más de 12,7 millones de respaldos, protagonizando una de las disputas electorales más cerradas de los últimos años.

Tras conocerse los resultados iniciales, diferentes simpatizantes del Pacto Histórico acudieron a las redes sociales para expresar sus opiniones sobre el desenlace de la jornada. Muchos de ellos aprovecharon el momento para enviar mensajes de agradecimiento y respaldo a quienes acompañaron la candidatura de Cepeda y confiaban en una victoria de la izquierda.

La atención de los curiosos se posó en Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, quien no se quedó callada y reaccionó a los primeros resultados de la jornada electoral. La empresaria expresó su sentir en redes sociales, enfocándose en el escrutinio.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la hija del mandatario exigió el conteo de votos y la revisión legal, con la expectativa de que se validen los números que salieron a la luz el pasado domingo.

“Exigimos un preconteo de votos y la revisión integral de todo el proceso electoral. Solicitamos la verificación de todas las actas, los votos válidos, los votos nulos, las incidencias registradas y cualquier otro elemento que permita garantizar la transparencia y la certeza de los resultados”, escribió la colombiana en una historia de su cuenta oficial de Instagram.

Andrea Petro, de igual forma, aseguró que lo importante es hacer valer la democracia y la voluntad de los ciudadanos del país, respetando la elección.

“La voluntad ciudadana debe ser respetada y cada voto debe ser debidamente revisado y contabilizado”, concluyó.