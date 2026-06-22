Kit de herramientas para moto: lo que no puede faltar en la carretera

El kit de herramientas es un elemento esencial con el que deben contar todos los conductores en caso de algún incidente en la vía. Actualmente, muchas motocicletas incluyen un equipo básico al momento de la compra; sin embargo, algunos propietarios prefieren complementarlo con otros elementos.

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Las herramientas son útiles para solucionar cualquier imprevisto menor, en casos de problemas mecánicos, para realizar mantenimientos sencillos o para evitar quedarse varado.

En caso de que la motocicleta no venga con el kit, Honda publicó una guía de los artefactos con los que debe contar todo motociclista y que tienen que ser adquiridos.

Los primeros elementos de la lista son los destornilladores, uno de punta plana de 5 mm y otro de punta de estrella número 2. El primero se puede utilizar para retirar tornillos, como palanca, para soltar seguros o accionar un eje.

“La mayoría de las motos vienen equipadas con tornillería de estrella o de cruz, y los destornilladores son necesarios para acceder a algunos lugares claves como la caja de fusibles o los bornes de la batería”, explicó la marca japonesa.

La segunda herramienta básica para todo motociclista son las llaves Allen, también conocidas como llave hexagonal o llave Bristol. Estas se utilizan para ajustar o aflojar tornillos con un hueco hexagonal y son útiles en caso de que algún componente de la moto se desencaje.

Contar con un kit de herramientas es esencial para conducir una moto. Foto: Getty

¿Qué otras herramientas son necesarias?

Honda también recomendó contar siempre con una llave para bujía, que sirve para instalar o extraer las bujías de los motores. Estas son específicas para cada modelo de moto y permiten que se cambien rápidamente las piezas y se solucionen fallas mecánicas.

Existen unas en forma de T, con una palanca que ayuda a aflojar las bujías apretadas. También están las que son en forma de dado y se conectan para alcanzar los espacios más profundos del motor.

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La otra herramienta que es importante tener es una pinza de presión. Esta se utiliza para sujetar piezas, soltar tornillos apretados o extraer los pistones de frenos. Gracias a su capacidad de sujeción, puede agarrar dos repuestos al mismo tiempo.

Otros elementos adicionales que pueden complementar cualquier kit son un set de bombillos, guayas para clutch y frenos y cables básicos de aceleración. Contar con estas herramientas puede solucionar percances en la vía y permitir reparaciones rápidas.