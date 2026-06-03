¿Su moto vibra cuando acelera? Estas fallas podrían estar provocándolo

Cuando uno conduce una motocicleta, es normal sentir una especie de vibración; algunas veces se puede sentir en el manubrio, otras en el asiento del conductor o incluso en el chasis.

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Estas vibraciones son algo que pasa constantemente con la moto, y aunque mucha gente piense que indica una señal de alerta o preocupación, lo que sí es cierto es que hace parte del funcionamiento del vehículo.

No obstante, existen situaciones en donde las vibraciones ocurren más de lo normal, indicando que la moto puede estar presentando alguna falla que requiere la atención de un mecánico.

Por ende, es vital conocer cuándo son esos momentos en donde las vibraciones son normales y cuándo presentan un peligro para el conductor.

¿Cuáles son las causas comunes de que se presente una vibración en una motocicleta?

De acuerdo con Auteco, existen varias razones por las que una moto puede comenzar a vibrar más de lo normal cuando acelera.

Una de ellas es por el sistema de transmisión de la moto, en donde se encuentra la cadena, el piñón y la corona del vehículo.

Según el concesionario de motos, si la cadena de la motocicleta comienza a estar desajustada y realiza una especie de “azotamiento” contra los protectores, esto comienza a provocar una serie de vibraciones que afecta el vehículo.

Además, varios de los eslabones de la cadena empiezan a oxidarse o perder la movilidad. Al no encajar de la manera que se supone, inicia a generar movimientos irregulares.

La cadena, los tornillos flojos y las llantas en mal estado son algunas de las causas más comunes de vibraciones al acelerar. Foto: Getty Images

Otras de las razones de las vibraciones son por tornillos o piezas sueltas, las cuales han perdido algún ajuste debido al uso constante de la motocicleta.

Dentro de los casos más delicados está cuando los soportes que se encargan de sujetar el chasis del motor no se encuentran correctamente ajustados, lo que conlleva que el sistema de propulsión se vea obligado a realizar movimientos adicionales cuando acelera, provocando vibraciones que se dispersan por todo el vehículo.

Por último, las vibraciones pueden ocurrir por el estado de las llantas del vehículo, al igual que sus rines, ya que ambos influyen bastante en la estabilidad de la motocicleta.

Si una llanta comienza a mostrar desgastes irregulares o deformaciones que fueron causadas por algún golpe contra un hueco, andenes u otros obstáculos, es probable que se presenten vibraciones que son más evidentes cuando se aumenta la velocidad.

¿Cómo solucionar los casos de vibración en una motocicleta?

De acuerdo con Auteco, hay varias maneras en que se pueden detectar las vibraciones de una moto de forma sencilla, sin necesidad de ir a un taller.

Una de las primeras cosas que se puede llevar a cabo es revisar la cadena de la moto. Si existen partes que se encuentran más tensas que otras o eslabones que no se mueven de la manera que corresponde, probablemente signifique que la cadena requiere limpieza, lubricación o incluso un reemplazo.

Un mantenimiento adecuado permite reducir las vibraciones y prolongar la vida útil de los componentes de la motocicleta. Foto: Getty Images/iStockphoto

También es recomendable revisar que la moto no tenga tornillos flojos; esto se puede hacer al inspeccionar elementos del vehículo como los soportes del motor, el sistema del escape y los reposapiés.

Otro consejo es verificar el estado de las llantas de la moto, ya que si estas tienen algún desgaste o presión inadecuada, pueden terminar generando vibraciones cuando la moto esté acelerando o circulando en las vías del país a ciertas velocidades.