Al momento de adquirir un vehículo, mucha gente piensa en realizar varias personalizaciones a este; una de las más comunes es la de cambiar los rines originales de un carro para reemplazarlos con unos que poseen un mayor tamaño.

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Dentro de las principales razones se encuentra mejorar la estética o rendimiento del coche.

No obstante, existen varios factores que pueden terminar afectando al vehículo, ya sea como el rendimiento, la eficiencia o la seguridad. Varias marcas y entidades del sector automotor han esclarecido cuáles son los riesgos de cambiar los rines del carro.

¿Qué daños o consecuencias pueden ocurrir en el carro debido a un cambio de rines?

En el caso de Ford, la compañía establece varios inconvenientes que se presentan al reemplazar el tamaño del rin; uno es el aumento en el gasto de combustible, un mayor esfuerzo por parte del motor del vehículo, mayor riesgo a que la llanta reciba un daño grave, dureza en la caja de cambios o incluso un deterioro en los sistemas de monitoreo o calibración.

Por su parte, la marca Volkswagen ha explicado cómo el cambio de rines afecta al vehículo en los términos de aceleración y consumo.

Cambiar los rines por unos más grandes puede mejorar la apariencia del vehículo, pero también afectar su consumo de combustible y comodidad de conducción. Foto: Getty Images

Según la compañía alemana, aumentar el tamaño de las ruedas de un carro implica la disminución de la fuerza motriz en los neumáticos. Esto significa que el motor tendrá dificultades para rotar las llantas del vehículo, reduciendo la aceleración en este.

Además, el gasto del combustible sufrirá inevitablemente, ya que el motor se verá forzado a trabajar más para que las ruedas del carro giren.

Otra de las afectaciones que tiene el carro por cambiar los rines es el tamaño de las llantas. Todos los sistemas y velocímetros que están en los vehículos tienen unas medidas claras, por lo que si se aumenta el tamaño del rin, lo ideal sería utilizar un neumático con un perfil más bajo para poder mantener el diámetro total.

Esto permite que la llanta del vehículo tenga una menor capacidad para poder absorber cualquier irregularidad que se presente en la vía. Esto deriva en que la conducción del carro sea menos cómoda y más dura.

Ventajas de hacer un cambio de rines

A pesar de las fallas que existen al hacer un cambio de llantas en el carro, Volkswagen aclara que se presentan varias ventajas para manejar.

Una de ellas significa que, al aumentar el diámetro de los rines, también aplica el ancho de este, lo que permite que la zona de contacto entre el neumático y la carretera sea más grande.

Aumentar el tamaño de los rines permite una mayor superficie de contacto entre la llanta y la carretera. Foto: Getty Images

La marca recomienda que, en estos casos, es notable endurecer la suspensión del vehículo, ya que este tendrá mayor estabilidad y agarre en situaciones donde requiera realizar una curva.

¿Cuál es la manera de tener el tamaño correcto del rin?

De acuerdo con Ford, cada llanta tiene una serie de números escritos en la parte exterior, los cuales definen varios aspectos como las dimensiones y fabricación de la llanta.

Los números se encuentran divididos en 4 partes, donde la última se refiere al tamaño del rin.

Por ejemplo, si una llanta muestra los números 255/40 ZR 19, significa que el número del rin sería 19, indicando la dimensión de este.