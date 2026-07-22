“¿Alguien sabe el precio y dónde se compra el carro eléctrico producido en Colombia?”, pregunta reconocido actor tras escuchar a Petro

El actor colombiano Sebastián Caicedo, recordado por su participación en múltiples series y novelas colombianas, entró en el debate por las declaraciones del presidente Gustavo Petro.

El actor colombiano Sebastián Caicedo y el presidente Gustavo Petro Foto: Instagram @sebastiancaicedo - @gustavopetrourrego

Andi desmiente a Petro con cifras de carros eléctricos: “Colombia no es un exportador de carros eléctricos”

La reacción de la industria automotriz al “ya somos productores y exportadores de carros eléctricos”, de Petro

“¿Alguien sabe el precio y dónde se compra el carro eléctrico producido en Colombia?”, se preguntó el actor, lo que desató una ola de comentarios en X.

El pasado 20 de julio, el presidente Gustavo Petro se pronunció en plaza pública frente a miles de sus seguidores. En uno de los apartes de su acalorado discurso, el mandatario se refirió a las exportaciones de vehículos y aseguró que este fue el indicador que más creció en las exportaciones de todo el país. También afirmó que la cifra se duplicó.

“Ya somos productores y exportadores de carros eléctricos y antes no exportábamos ni una bicicleta”, dijo Petro.

Las palabras del mandatario durante el acto público en Bogotá desataron todo tipo de reacciones. ¿Colombia exporta carros eléctricos?

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) se pronunció a través de su presidente, Bruce Mac Master, quien aseveró que las declaraciones de Petro carecen de fundamento y no son reales. “Colombia no es un exportador de carros eléctricos, es un gran importador de los mismos. Ojalá se hubieran creado las condiciones para que Colombia fuera el destino de instalaciones, como las que se han llevado a cabo en México, de vehículos eléctricos, que producen cantidades inmensas”, detalló Mac Master.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Además, señaló que, aunque se haya expedido un decreto con incentivos, la falta de confianza que el Gobierno generó entre los inversionistas hizo que muchas de las posibles inversiones no se concretaran en el país.

“Digamos la verdad, el actual Gobierno hizo todos sus esfuerzos para hacer de Colombia un destino indeseable para la inversión”, comentó Mac Master. Agregó que hubo un impacto importante en la inversión extranjera durante el periodo presidencial del mandatario de izquierda.

El presidente, Gustavo Petro, el 20 de julio de 2026, en Bogotá. A su lado, Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, y Daniel Quintero, superintendente de Salud Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

A su turno, Karol García, directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), también se pronunció.

“La verdad es que nosotros ya hemos, desde la industria, manifestado la firme intención de poder empezar, justamente, con proyectos para el ensamble de vehículos de nuevas tecnologías. En este momento no se ha confirmado si estos vehículos serán eléctricos o serán híbridos, pero lo cierto es que ya hay una capacidad industrial en Colombia que permitiría, efectivamente, poder dar ese paso en el mediano plazo”, anotó García.

“Para mí es difícil en este momento poder dar un tiempo exacto (respecto a qué significa mediano plazo), pero lo que sí es importante compartirles a ustedes es que ya la capacidad industrial está y eso depende también mucho de las conversaciones que podamos tener también con el nuevo Gobierno para poder avanzar rápidamente en la toma de esas decisiones, porque tomar una decisión sobre un nuevo proyecto de ensamble requiere muchos habilitantes”, aseguró.

Al consultarle dónde se contemplaría el ensamble de vehículos eléctricos en Colombia, García respondió, en Blu Radio: “Pues en este momento nuestra planta de Renault está ubicada en Envigado y es justamente esta compañía la que ha hecho esta manifestación de la firme intención. Y lo importante es eso, entender que el reto del próximo Gobierno no será empezar desde cero, sino aprovechar justamente esa capacidad que ya existe para que ese anuncio y esa firme intención se puedan materializar”.

Al insistirle sobre si la frase del presidente Petro era real o falsa, la directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi señaló que se trata de una manifestación de intenciones, no de una realidad.

Respecto a la exportación mencionada por el jefe de Estado, García anotó: “En el año 2024 se exportó un bus, un bus eléctrico a México. En el año 2025 se exportó un bus, un bus eléctrico a Perú. En 2026 no se ha exportado ni a Perú ni a México. Por eso es que el presidente Petro habla de porcentajes y no habla de vehículos exportados”, puntualizó.