¿Va a comprar moto? No se deje llevar solo por el precio: estas son las claves para elegir la indicada

Comprar una motocicleta puede parecer una decisión sencilla: elegir un modelo, comparar precios y cerrar el negocio. Sin embargo, una mala elección puede terminar representando mayores gastos de mantenimiento, dificultades para manejarla o incluso una deuda que no se ajusta al bolsillo.

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La compra de motos continúa creciendo en Colombia. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 654.146 motocicletas nuevas, 164.315 más que en el mismo periodo de 2025. Solo en junio se matricularon 107.412 unidades, aunque la cifra representó una disminución frente a mayo, cuando se registraron 110.599 motos.

Con un mercado en expansión y cada vez más opciones disponibles, estas son algunas claves que conviene revisar antes de comprar una moto nueva.

Crecimiento ventas motos moto motocicletas Foto: VK Studio - stock.adobe.com

El presupuesto no termina en el precio de la moto

Uno de los errores más comunes es calcular únicamente cuánto cuesta el vehículo. Antes de comprar, es necesario sumar otros gastos como la matrícula, el SOAT, el mantenimiento, el combustible, los impuestos, los accesorios de seguridad y, si se adquiere mediante financiación, los intereses del crédito.

La recomendación es definir cuánto dinero puede destinar realmente a la compra y evitar comprometer una cuota mensual que termine afectando otros gastos básicos. También conviene comparar distintas opciones de financiación y revisar con cuidado el costo total del crédito, no solo el valor de la cuota.

Elija la moto según el uso que le va a dar

No existe una motocicleta perfecta para todo el mundo. La mejor opción depende de la forma en la que será utilizada

Una persona que busca movilizarse diariamente por la ciudad puede necesitar una moto diferente a quien la utilizará para trabajar, recorrer largas distancias o viajar con frecuencia. Por eso, antes de fijarse únicamente en el diseño, es importante pensar en el tipo de trayectos, el estado de las vías, la frecuencia de uso y si se transportará un acompañante.

También es importante tener en cuenta el cilindraje. En junio de 2026, las motos entre 101 y 125 centímetros cúbicos concentraron 46,88 % de los registros en Colombia, mientras que las de entre 151 y 200 cc representaron 27,91 %.

No compre una moto que no pueda manejar con comodidad

El tamaño, el peso y la altura de la motocicleta también son factores determinantes. Una moto puede tener un buen precio y excelentes especificaciones, pero si resulta demasiado pesada o difícil de controlar para el conductor, puede convertirse en una mala compra.

Antes de tomar una decisión, es recomendable revisar la posición de manejo, la altura del asiento, el peso y la facilidad para maniobrar. Si es posible, realizar una prueba de manejo puede ayudar a determinar si la moto se adapta realmente a las capacidades y necesidades del comprador.

Motociclista en ruta. Foto: Getty Images

Revise el consumo y los costos de mantenimiento

Una moto económica no necesariamente es la que tiene el precio más bajo en el concesionario. También es importante analizar cuánto cuesta mantenerla con el paso del tiempo.

Antes de comprar, conviene consultar el precio de las revisiones periódicas, la disponibilidad de repuestos, el costo de las piezas de desgaste y la facilidad para encontrar talleres especializados. Una moto con un precio inicial atractivo puede terminar siendo más costosa si sus repuestos son difíciles de conseguir o sus mantenimientos tienen un precio elevado.

El consumo de combustible también puede marcar una diferencia importante para quienes utilizan la moto todos los días, especialmente para trabajar o recorrer largas distancias.

La seguridad y el respaldo deben estar por encima del diseño

El diseño puede ser uno de los aspectos que más llama la atención al momento de comprar, pero no debería ser el principal criterio de decisión.

Es importante revisar qué sistemas de seguridad ofrece la motocicleta, qué tipo de frenos tiene, cómo responde en diferentes condiciones de manejo y cuál es el respaldo que ofrece la marca después de la compra.

Además, el presupuesto debe contemplar los elementos de protección del motociclista. El casco certificado, la chaqueta, los guantes, el calzado adecuado y otros elementos de protección no deberían verse como gastos opcionales.

El sistema ABS evita el bloqueo de las ruedas al frenar y reduce el riesgo de derrapes, una de las mayores causas de siniestros entre motociclistas en Colombia. Foto: 123RF

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Una compra que es necesario pensar y evaluar

Las cifras muestran que los colombianos siguen apostándole a las motocicletas como medio de transporte y herramienta de trabajo. En el primer semestre de 2026, Bajaj, Suzuki y Honda lideraron los registros de motos nuevas, con 114.618, 100.364 y 94.022 unidades, respectivamente.

Sin embargo, que una marca o modelo sea popular no significa necesariamente que sea la mejor opción para todos. La decisión final debería partir del presupuesto disponible, el uso que se le dará, los costos de mantenimiento y la seguridad que ofrece.

Antes de firmar, comparar varias alternativas y revisar el costo total de tener la moto puede evitar que una compra impulsiva se convierta en un problema financiero.