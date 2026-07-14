Chaquetas de moto: cómo elegir la protección que marca la diferencia

Para un motociclista, existen varios elementos de seguridad que son sumamente vitales a la hora de conducir este vehículo por las calles del país, ya sean el casco, los guantes o incluso la chaqueta para moto.

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Este último, más que solamente ser un accesorio estético, es sin ninguna duda una de las barreras de protección más importantes para proteger la vida del conductor en caso de que sufra alguna caída grave o accidente.

Es por ello que escoger la chaqueta ideal para conducir no es una respuesta sencilla, ya que se deben tener en cuenta varios aspectos que determinan la ideal.

De acuerdo con Dismerca, una chaqueta para moto está hecha con materiales que son resistentes a la abrasión, que es el roce violento que uno puede tener contra el pavimento en caso de haber sufrido una caída.

A diferencia de lo que es una chaqueta normal, la chaqueta de moto cuenta con refuerzos para proteger al piloto, los cuales se encuentran en los codos, los hombros y, en casos, en la espalda.

Las prendas para motociclistas están diseñadas para resistir la abrasión y mejorar la visibilidad en carretera. Foto: Getty Images

Cada uno de estos está diseñado para absorber esos impactos que pueda recibir el conductor, así como pra distribuir la energía antes de que llegue a los huesos.

Además, varias de las chaquetas para moto modernas tienen a su disposición una ventilación estratégica para que el piloto no sufra de calor en aquellas ciudades que son reconocidas del país por los altos índices de temperatura, como Cali o Barranquilla.

Otros elementos que tienen estas chaquetas son la aplicación de elementos reflectivos para brindar mayor visibilidad en horas de la noche, así como materiales impermeables para ocasiones de lluvia.

Tipos de chaquetas de moto

Según Dismerca, existen varios tipos de chaqueta para motociclista, cada una con su respectivo diseño y uso. Esos son:

Chaqueta textil ventilada: La chaqueta que es la más popular para uso urbano y clima cálido. Tiene a su disposición una malla transpirable, protecciones incorporadas y que es ideal para motos urbanas y recorridos diarios en ciudad.

La chaqueta que es la más popular para uso urbano y clima cálido. Tiene a su disposición una malla transpirable, protecciones incorporadas y que es ideal para motos urbanas y recorridos diarios en ciudad. Chaquetas de cuero: Muy resistentes a la abrasión. Utilizadas principalmente en motos heritage y deportivas. Son ideales para velocidades altas.

Muy resistentes a la abrasión. Utilizadas principalmente en motos y deportivas. Son ideales para velocidades altas. Chaqueta touring : Hechas para viajes largos en el país. Muestran una combinación de protección, impermeabilidad y comodidad en largas jornadas. Recomendables para motos touring.

Hechas para viajes largos en el país. Muestran una combinación de protección, impermeabilidad y comodidad en largas jornadas. Recomendables para motos touring. Chaqueta reflectiva de trabajo: Hecha para los domiciliarios y mensajeros. Una chaqueta liviana que tiene a su disposición reflectivos de alta visibilidad y bolsillos para el día a día.

¿Cómo escoger la chaqueta de moto ideal?

Para comprar la chaqueta de moto que vaya más acorde a las necesidades del piloto, se deben tener en cuenta varios aspectos.

Uno de ellos es que la prenda cuente con las protecciones certificadas, sobre todo que sean de nivel CE, ya que garantiza que ha sido aprobada por las entidades correspondientes.

Expertos recomiendan usar chaquetas con certificación y refuerzos para minimizar impactos en accidentes. Foto: Getty Images

También es importante conocer el material exterior de la chaqueta, ya que no es lo mismo portar una que sea para clima cálido y uso urbano que una para alta velocidad. Conocer tu estilo de ruta ayuda a determinar qué material es el más conveniente.

Otro es la talla y movilidad de la prenda, ya que esta tiene que permitir que el piloto pueda moverse con facilidad. Si es muy ajustada, traerá problemas de movilidad al conductor.

Finalmente, si la moto va a ser manejada en horarios de noche, lo ideal es que tenga a la mano elementos reflectivos para brindar mayor visibilidad al motociclista.