¿Cómo le irá a Tesla en Colombia de cara al segundo semestre de 2026? Fenalco comparte su postura

Hace unos días finalizaron los primeros seis meses del año 2026, en donde varias entidades han compartido sus boletines sobre cómo se han desarrollado varios sectores en Colombia.

Tesla hizo historia en Colombia: así logró que el Model Y fuera el carro más vendido del país

En el aspecto automotor, Fenalco y Andi compartieron las más recientes cifras ante la matriculación de vehículos en el país, en donde se registraron altos números en el mercado.

De acuerdo a su más reciente boletín, se registraron un total de 157.620 vehículos nuevos matriculados, lo que representó un crecimiento del 50,01 % frente al mismo periodo de 2025.

Dentro de los aspectos más positivos que ha tenido el sector durante este año, fue el incremento de unidades eléctricas e híbridas en el país, donde cada vez los ciudadanos de la nación comienzan a buscar estos modelos ante los carros tradicionales.

Las cifras de Fenalco y la ANDI evidencian el auge de Tesla en Colombia, impulsado por la transición hacia tecnologías sostenibles. Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

En total, estas unidades registraron 69.082 matrículas en el año, lo que equivale a que alrededor de cuatro de cada diez vehículos nuevos en el 2026 pertenecían a estos vehículos.

El impacto de Tesla en el primer semestre de 2026

Dentro de las marcas que más arrasaron en las ventas durante esta época fue nada más y nada menos que Tesla. La compañía estadounidense del multimillonario Elon Musk ha tenido una inmensa influencia en los colombianos en el poco tiempo que ha estado presente en la industria del país.

Durante el más reciente boletín de Fenalco y la Andi, los gremios demuestran que Tesla quedó en la 6.ª posición de las marcas que más vendieron unidades durante el primer semestre de 2026.

Para conocer cómo la compañía estadounidense ha tenido alto impacto, SEMANA entrevistó a Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco, quien comentó a qué se debe el rendimiento de Tesla en Colombia.

Tesla se consolida como una de las marcas con mayor crecimiento en el mercado automotor colombiano durante 2026. Foto: Getty Images

“El desempeño de Tesla obedece al reconocimiento global de la marca y a una estrategia comercial innovadora que ha generado interés entre los consumidores. Asimismo, este resultado es fruto del trabajo que durante años han desarrollado los importadores y distribuidores de vehículos eléctricos en Colombia para consolidar el ecosistema del sector y fortalecer la confianza de los consumidores en estas tecnologías”, comentó Visbal.

Dentro de las unidades que vendió Tesla, la más destacada fue, sin ninguna duda, la Tesla Model Y, que no solamente fue el carro eléctrico más vendido en el país, sino que también el vehículo más matriculado durante el primer semestre del año 2026.

Los registros indican que hasta el mes de junio, la Tesla Model Y vendió un total de 8.464 unidades, superando por casi 3.000 vehículos más a la Renault Duster, que se encontraba en la segunda posición.

El vicepresidente Visbal comentó los factores que consideró claves para que la mayoría de los usuarios del país escogieran este carro.

“El Model Y reúne características que hoy valoran los consumidores, como tecnología, autonomía y equipamiento, atributos que también ofrecen otros vehículos eléctricos disponibles en el mercado colombiano. Este comportamiento también refleja la madurez que ha alcanzado el mercado colombiano de vehículos eléctricos, impulsado por una oferta cada vez más amplia y por el trabajo continuo de las marcas que han venido promoviendo estas tecnologías durante los últimos años”.

¿Cuáles son las expectativas de Tesla para el segundo semestre de 2026?

Ante el gran registro de números que fueron reportados por ANDI y Fenalco, varias personas traen esa duda sobre si Tesla podrá seguir imponiéndose para los meses restantes del 2026.

Ante esto, Eduardo Visbal compartió lo que él considera que será el futuro de la marca para el segundo semestre del año.

Marcas como Tesla se beneficiarán de la nueva llegada de energías sostenibles. Foto: Getty Images

“La expectativa es que Tesla continúe siendo un actor relevante dentro del segmento de vehículos eléctricos. Como ocurre con cualquier marca que experimenta un rápido crecimiento, el siguiente reto será seguir consolidando su operación mediante el fortalecimiento de su red de servicio posventa, el soporte técnico y la atención al cliente. En la medida en que esa infraestructura acompañe el crecimiento comercial, se fortalece la confianza de los consumidores y se contribuye al desarrollo sostenible del mercado de vehículos eléctricos en Colombia”.