¿Manejar un carro con la caja manual mejora la atención? Investigadores hallan señales positivas

Hoy en día, la mayoría de los carros que son vendidos en el mercado, así como los que se ven en las calles del mundo, cuentan con transmisiones automáticas, al ser una opción mucho más cómoda que aquellas transmisiones manuales.

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Para muchos conductores, manejar un vehículo automático trae consigo varias ventajas: una mayor facilidad al conducir, arranques mucho más seguros en subidas o pendientes, no tener que depender de la palanca de cambios para subir o bajar la velocidad del carro, etc.

Aun así, existen varios usuarios que han defendido por años aquellos carros que, consideran, ofrecen una conducción mucho más auténtica al tener un formato manual.

Adicional a esto, un nuevo estudio ha traído consigo una nueva conversación a la mesa, en donde indica que manejar esta clase de coches realmente ayuda a ser muy saludable para el cerebro del conductor por varias razones.

Los beneficios a la salud por conducir un carro manual

En la Universidad de Tohoku, Japón, un reciente estudio liderado por el neurocientífico Ryuta Kawashima afirma que manejar un carro manual trae varios beneficios en comparación con el automático.

Dentro de la investigación, se encontró que el uso cotidiano del embrague y la palanca trae como consecuencia un ejercicio que ayuda al cerebro.

Según su explicación, al estar coordinando constantemente estos elementos, junto con la selección de marchas y prestar atención al entorno en el que se encuentra el conductor, permite que se active la corteza prefrontal del cerebro, la cual se encarga de aquellas funciones de planificación, juicio y concentración.

Esto no se presenta en los carros automáticos, ya que estos están diseñados para poder simplificar al máximo las labores que un conductor tendría con un vehículo manual.

Los carros con transmisión manual requieren una participación más activa del conductor en comparación con los vehículos automáticos, según la investigación. Foto: Getty Images

Si bien manejar un coche automático no está mal, ya que busca ofrecer una comodidad al usuario, el estudio recalca que tener esta clase de vehículo exige un menor nivel de participación mental.

El profesor Ryuta Kawashima explicó, en el medio japonés Best Car Web, que manejar un carro manual también trae otros beneficios, entre ellos evitar casos de demencia, ya que permite que el cerebro se mantenga ocupado con varias acciones.

Asimismo, los investigadores recalcan que la práctica habitual de manejar carros con transmisión manual permite contribuir al mantenimiento de funciones cognitivas, como por ejemplo la atención sostenida, la memoria y la capacidad de tomar decisiones con rapidez.

Aun así, el estudio aclara que mantener estos hábitos al manejar no significa que reemplacen otras estrategias que se encargan de prevenir enfermedades neurodegenerativas, es decir, aquellas que terminan deteriorando el cerebro o el sistema nervioso.