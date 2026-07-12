Así regirá el pico y placa regional del lunes 13 de julio: horarios y sanciones

La Secretaría Distrital de Movilidad recordó que este lunes festivo 13 de julio volverá a operar el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá, una medida que busca facilitar el retorno de viajeros y mejorar la movilidad en los principales corredores de acceso a la ciudad.

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De acuerdo con la entidad, la restricción estará vigente entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche, mientras que antes y después de ese horario todos los vehículos podrán ingresar sin restricciones.

¡Madrúgale al plan éxodo y retorno, recuerda que el próximo lunes festivo 13 de julio 'Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá', hay #PicoYPlacaRegional!



🚫La medida funciona así:



✅De 12 m. a 4 p.m. solo ingresan los carros de placa PAR

✅De 4 p.m. a 8 p.m. solo… pic.twitter.com/4ySlmw26C3 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) July 9, 2026

La administración distrital indicó que la medida hace parte de las acciones para gestionar el alto flujo vehicular esperado durante el regreso del puente festivo. En ese sentido, señaló que “este lunes festivo 13 de julio se aplicará el pico y placa regional entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 p. m., para facilitar el retorno a Bogotá”.

El esquema de ingreso se dividirá en dos franjas horarias. Entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. únicamente podrán entrar a la capital los vehículos particulares cuyas placas terminen en números pares: 0, 2, 4, 6 y 8.

Posteriormente, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., el ingreso estará habilitado para los automotores con placas terminadas en números impares: 1, 3, 5, 7 y 9.

La restricción se aplicará en los nueve corredores viales de acceso a Bogotá: la Autopista Norte, la Autopista Sur, la avenida Centenario o calle 13, la calle 80, la carrera Séptima, la avenida Boyacá en su conexión con la vía al Llano, la vía Suba-Cota, la vía a La Calera y la vía a Choachí.

Así serán los ingresos a Bogotá. Foto: X - @BogotaTransito

Las autoridades también recordaron que quienes incumplan el pico y placa regional podrán ser sancionados conforme a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. La infracción implica un comparendo económico y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con la normatividad vigente.

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Ante el incremento del flujo vehicular previsto para el cierre del puente festivo, la Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores planear con anticipación sus desplazamientos, verificar el horario que corresponde al último dígito de la placa y salir con suficiente tiempo para evitar congestiones.

Asimismo, invitó a los viajeros a respetar las normas de tránsito, atender las indicaciones de las autoridades y, cuando sea posible, optar por el transporte público para contribuir a una movilidad más ordenada.