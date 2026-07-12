Viuda de Yeison Jiménez se quebró al conocer al doble del fallecido cantante: “Me da nostalgia”

Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, protagonizó uno de los momentos más comentados de La banda del aventurero, el reality que busca encontrar a un artista capaz de continuar interpretando el repertorio del fallecido cantante.

Durante una de las audiciones, la empresaria no pudo ocultar su emoción al escuchar a un participante que le recordó a su esposo, como ningún otro lo había hecho hasta el momento.

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Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en el que también perdieron la vida cinco integrantes de su equipo de trabajo. La noticia generó una triste reacción entre los seguidores de la música popular colombiana, quienes durante años acompañaron la carrera del artista y convirtieron varias de sus canciones de amor y despecho en éxitos.

Tras su fallecimiento, se puso en marcha La banda del aventurero, un concurso musical que tiene como propósito encontrar un intérprete que continúe llevando las canciones del artista a los escenarios de Colombia y otros países. Entre los jurados del programa se encuentra Sonia Restrepo, quien ha participado activamente en el proyecto.

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, debuta como jurado en el concurso musical del artista. Foto: x

En diferentes oportunidades, la viuda del cantante ha hablado sobre el proceso que ha vivido después de la muerte de Yeison Jiménez y del reto que ha significado continuar con su vida familiar y profesional. Sin embargo, durante una de las más recientes audiciones, protagonizó un momento que llamó la atención de los televidentes.

Todo ocurrió con la presentación de Sergio Aristizábal, uno de los participantes del reality. Su interpretación y el parecido de su voz con la del fallecido cantante hicieron que Sonia Restrepo se quebrara mientras le daba su devolución.

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“Sergio, bienvenido. Qué gusto tenerte por acá. Me recuerdas a mi esposo. Me da nostalgia. Te felicito. Te ves como un artista, muy bien vestido, impecable, y cantas muy bien. Espero que si pasas a la siguiente ronda la des toda”, expresó la empresaria frente a las cámaras.

El momento fue compartido en redes sociales y rápidamente generó reacciones entre los seguidores del programa, quienes destacaron tanto el parecido del participante con Yeison Jiménez como la reacción de la jurado.

“De todos los que he escuchado, es el que más parecido canta”; “Pobrecita Sonia, yo la verdad, no podría estar ahí”; “Sonia es muy fuerte, yo todavía escucho las canciones y no puedo evitar llorar”; “Sonia es una digna guerrera”; “Wow, Dios mío. Espectacular. Sonia, la admiro mucho”; “Se parece mucho la voz. Sonia no sabría mucho de música, pero tenía como esposo al mejor artista”, son algunos de los comentarios que se leen.