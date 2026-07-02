Reality ‘La Banda del Aventurero’, sobre Yeison Jiménez, ya tiene fecha de estreno

A casi seis meses del deceso del cantante de música popular Yeison Jiménez, su entorno cercano y su agrupación musical se preparan para dar inicio a un nuevo proyecto televisivo y musical. El próximo 8 de julio de 2026 se estrenará oficialmente el formato digital que busca encontrar la nueva voz líder de ‘La Banda del Aventurero’, la agrupación que acompañó al artista manizaleño hasta sus últimos días, tras su fallecimiento en un accidente aéreo el pasado 10 de enero.

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La iniciativa de buscar un nuevo intérprete que lidere la agrupación musical surgió en medio de la expectativa por la continuidad del legado de Jiménez. Tras semanas de especulaciones en el entorno de la música popular, la decisión fue ratificada inicialmente por Sonia Restrepo, viuda del artista.

Recientemente, los pormenores y la fecha definitiva de lanzamiento fueron difundidos a través de los canales digitales de la presentadora Diva Jessurum y Rafael Muñoz, el manager del difunto artista. De acuerdo con los datos preliminares del equipo de producción, la convocatoria tuvo una respuesta masiva, reuniendo a más de 1.700 aspirantes en las fases iniciales de audición. Tras un riguroso proceso de selección, la competencia se concentrará en evaluar el desempeño de tres finalistas, quienes disputarán el rol de vocalista principal.

La mesa de evaluación encargada de dictaminar quién asumirá el liderazgo del grupo musical está compuesta por figuras directamente vinculadas a la trayectoria y el círculo personal de Yeison Jiménez.

El veredicto final estará a cargo de:

Sonia Restrepo: Viuda del cantante y una de las personas que ha liderado la preservación del legado del artista.

Viuda del cantante y una de las personas que ha liderado la preservación del legado del artista. Diva Jessurum: Periodista y presentadora de televisión, encargada además de la difusión del formato.

Periodista y presentadora de televisión, encargada además de la difusión del formato. Rafael Muñoz: Mánager del fallecido intérprete.

Mánager del fallecido intérprete. Yohan Usuga: Reconocido productor musical del género popular, responsable de aportar el criterio técnico y de versatilidad vocal.

La producción ha enfatizado que el formato no operará como un concurso de talentos convencional, sino como una evaluación integral que medirá la potencia vocal, la capacidad interpretativa en directo y la conexión con el repertorio clásico del “Aventurero”.

A pesar de la expectativa que genera el lanzamiento entre los seguidores del género, el proyecto no ha estado exento de debates internos dentro de la estructura musical original. Meses atrás, algunos integrantes de la banda manifestaron públicamente su inconformidad con la metodología adoptada para dar continuidad a la marca.

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Miguel Huertas, corista de confianza de Jiménez, expresó sus diferencias respecto a la incorporación de una nueva figura principal. Según declaraciones atribuidas al músico durante las primeras etapas de selección, existía una corriente interna que abogaba por la promoción de los mismos miembros del staff:

“Cuando nos contaron lo del casting dijimos: ‘¿por qué no seguir nosotros?’. ¿Voy a pasar de ser corista a ser corista de alguien más? Solo lo soy del jefe (Yeison), pero no estoy de acuerdo”, manifestó Huertas, evidenciando las tensiones internas que generó la iniciativa del reality.