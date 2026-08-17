Movistar bajaría de la nube a Nairo Quintana: decisión final para la Vuelta a España, según ‘Marca’

Agonizarían las opciones de Nairo Quintana para ser convocado a la Vuelta a España 2026. El colombiano tenía pensado ponerle broche de oro a su carrera con una última participación en la ronda ibérica, pero el Movistar Team habría decidido descartarlo.

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“Nairo Quintana no estará en la salida de la Vuelta a España 2026. El colombiano no formará parte del ocho inicial de Movistar Team que arrancará este sábado en Mónaco. Una ausencia especialmente significativa porque supone que Nairo cerrará su último año como ciclista profesional sin disputar ninguna de las tres grandes vueltas”, apuntó el diario Marca.

El corredor colombiano se había preparado a fondo durante los últimos meses para estar en La Vuelta; sin embargo, estaba condicionado por la decisión que tomaran sus directores deportivos.

Según dice Marca, el único cupo disponible quedaría en otras manos. “Tras quedarse fuera del Giro de Italia y del Tour de Francia, la Vuelta era su última posibilidad. Su ausencia en Mónaco cierra definitivamente esa puerta”, apuntan desde España.

Nairo Quintana fue campeón de la Vuelta a España en 2016. Foto: NurPhoto via Getty Images

A partir de este portazo, Nairo Quintana tendría que reconfigurar su calendario para decirle adiós al ciclismo de la mejor manera posible. La opción que le queda es asistir al Mundial de Ciclismo en Montreal, pero eso también depende de la Federación Colombiana de Ciclismo.

“La Vuelta era la última gran vuelta disponible en el calendario de 2026 y, una vez descartada su participación, queda cerrado uno de los capítulos más importantes de su trayectoria”, lamentó el medio español.

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Sin colombianos en el Movistar Team

Previamente, el Movistar Team ya había descartado la presencia de Einer Rubio y Diego Pescador en la lista de convocados para la ronda ibérica. Si Nairo Quintana queda fuera, el equipo telefónico asistirá sin su tradicional cuota de escarabajos.

Es posible que la organización de La Vuelta le haga un homenaje a Nairo durante las tres semanas de carrera, aunque ya no será lo mismo porque su sueño era despedirse sobre la bicicleta.

El corredor boyacense anunció su retiro a principios de este año, pensando en dedicarse a los negocios que tiene en Colombia y pasar tiempo de calidad con su familia después de una larga trayectoria cargada de compromisos internacionales.

Nairo Quintana es considerado por muchos el mejor ciclista colombiano y latinoamericano de la historia, luego de haber conquistado el título del Giro de Italia en 2014, la Vuelta a España en 2016 y hacer podio tres veces en el Tour de Francia.

Este año había conquistado la clasificación general de la Vuelta a Asturias y también hizo una destacada presentación en la Vuelta a Burgos a principios de agosto.