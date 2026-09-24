Nairo Quintana fue honesto y dio el pronóstico para su última carrera en el Mundial de Ciclismo

Nairo Quintana ya se encuentra en Montreal para su última carrera como profesional. El colombiano está animado a competir contra los mejores del planeta en el Mundial de Ciclismo 2026, específicamente en la prueba élite programada para el próximo domingo.

El corredor boyacense analizó el recorrido y las opciones que tiene Colombia para pelear por los primeros lugares de la clasificación. “Es bastante duro, finalmente tienen que salir más de 4.000 metros de desnivel”, indicó en declaraciones para Just Cycling.

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Nairo considera que “va a ser una carrera bastante rápida” y dio su opinión sobre el circuito escalado que se disputará en la parte final de la carrera. “Al final van pasando las vueltas y, al principio los repechos como son demasiado cortos y explosivos los pasas, pero a medida que va pasando va a ser una carrera de mucha selección”, apuntó.

El colombiano pronostica que para la parte final de los 273 kilómetros ya habrá muy pocos corredores aguantando en la parte frontal del pelotón. “Vuelta a vuelta va quedando la gente por las buenas y esperemos estar muy bien”, dijo.

Sobre el estado de las vías en Montreal, declaró: “Es un Mundial y si hubiera sido en alguno de nuestros países nos darían mucho palo. Es así y son las carreras en las que nos hemos acostumbrados a correr”.

Nairo contra los mejores del mundo

Además del exigente recorrido, Nairo Quintana enfrentará a los mejores ciclistas del mundo. Aunque Tadej Pogačar no fue convocado por la lesión sufrida en la Vuelta a España 2026, hay otros candidatos a quedarse con el título en Montreal.

Remco Evenepoel, por ejemplo, viene de coronarse campeón mundial de contrarreloj y quiere hacer doblete en la prueba más importante de este certamen.

Australia deposita sus esperanzas en la dupla de Jack Haih y Jai Hindley, Francia trabajará a favor de Paul Seixas, Gran Bretaña hará lo propio con Thomas Pidcock y Oscar Onley, mientras que Italia se la juega con Giulio Ciccone y Giulio Pellizzari.

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Países Bajos tiene un gran favorito como Mathieu van der Poel, España lleva a Enric Mas en su nómina y Primož Roglič será la principal cara de Eslovenia ante la ausencia de Pogačar.

Por parte de Latinoamérica, el gran opcionado es el mexicano Isaac del Toro. Aunque su equipo carece de grandes gregarios en comparación con las otras selecciones poderosas, el joven ciclista ya demostró que no necesita apoyo para ser protagonista.

Nairo Quintana hablando con Isaac del Toro en el UAE Tour 2026 Foto: Getty Images

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Con esa constelación de figuras en Montreal, todo está listo para que empiece a rodar la prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo 2026.

La carrera quedó programada para este domingo, 27 de septiembre, desde las 8:00 a. m. (hora de Colombia). La transmisión oficial estará disponible a través de DSports para toda Latinoamérica.