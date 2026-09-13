El mensaje de Nairo Quintana a Enric Mas por ganar la Vuelta a España: Movistar saca pecho

Enric Mas (Movistar Team) queda en la historia como el ganador de la Vuelta a España 2026. Tras 21 etapas, el corredor de 31 años volvió a poner a la escuadra telefónica en lo más alto de una grande.

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Le llueven felicitaciones a Enric Mas, que de principio a fin peleó por llevarse el título. Uno de los que le envió un mensaje fue Nairo Quintana, su compañero de equipo.

Semanas atrás, causó sorpresa cuando Movistar anunció que Nairo Quintana no iba a correr la Vuelta a España 2026. Siendo esta la última temporada del histórico ciclista colombiano, se esperaba que se despidiera en una grande.

Nairo Quintana felicitó a Enric Mas

Por medio de su cuenta de Instagram, Nairo Quintana reposteó la publicación del Movistar Team, en la cual se felicitaba a Enric Mas por ganar la Vuelta a España 2026. El colombiano le dejó unas pequeñas palabras al español.

“Felicidades Enric Mas y Movistar Team, muy merecido”, fueron las palabras de Nairo Quintana, quien con 36 años tendrá su última carrera profesional en el Mundial de Ruta de Montreal 2026, a disputarse para finales de septiembre.

El mensaje de Nairo Quintana a Enric Mas, y Movistar Team, tras la Vuelta a España 2026. Foto: Instagram - @nairoquincoficial

Puede que por la cabeza de Nairo haya pasado el recuerdo de cuando él ganó la Vuelta a España 2016. Diez años después, el trofeo vuelve a estar en manos del Movistar, ahora gracias a Enric Mas.

Colombia celebró en la Vuelta a España 2026

El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) finalmente se consagró como el campeón de la montaña en la Vuelta a España 2026. Obtuvo un puntaje de 78, seguido por Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) que quedó con 62.

Líderes de La Vuelta 2026

Además, Buitrago estuvo muy cerca, dos veces, de ganar etapas en la Vuelta a España 2026. Su rendimiento acabó siendo aplaudido, tanto en el país como en el mundo entero.

Finalmente, el mejor colombiano en la clasificación general de la Vuelta a España 2026 fue Harold Tejada, que quedó a 12:51.

Así, con la última etapa de La Vuelta este domingo, se cierra la última grande del 2026 y la expectativa queda puesta para lo que traiga el 2027 en el ciclismo mundial.