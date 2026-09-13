Clasificación general final de la Vuelta a España: Harold Tejada entre los mejores y Buitrago campeón de la montaña

El español Enric Mas ganó su primera Vuelta a España tras 21 etapas, siendo la última en la ciudad andaluza de Granada, que ganó el noruego Tobias Johannessen tras 112 kilómetros de recorrido. El huilense Harold Tejada fue el mejor colombiano en la general y se afianzó en el top 10 con un histórico décimo puesto. Por su parte, Juan Felipe Rodríguez, de Tenjo, es la revelación a seguir.

Harold Tejada encabeza el show colombiano en la Vuelta a España: magistral puesto en la general para hacer historia

Santiago Buitrago es el campeón de la montaña en la Vuelta a España: orgullo colombiano que resuena en el mundo

Por si fuera poco, el bogotano Santiago Buitrago se ratifica como el campeón de la montaña tras superar en el puntaje a Wout Van Aert y así Colombia vuelve a dominar esta clasificación en la Vuelta a España tras el 2004, cuando Félix ‘Gato’ Cárdenas la consiguió.

En lo que tiene que ver con Enric Mas, sucede en lo más alto del podio al danés Jonas Vingegaard, ganador en el 2025, tras una Vuelta marcada por la retirada del esloveno Tadej Pogacar, cuando dominaba a placer y era el virtual campeón, en la única grande que le falta para su colección.

El podio lo completan el esloveno Primož Roglič, quien aspiraba a un quinto triunfo en la ronda española, y el austriaco Felix Gall, quien ocupa la tercera plaza, tras ser segundo en el Giro de Italia.

Mas se alzó con la primera gran vuelta de su carrera tras haber hecho cuatro podios en sus anteriores participaciones en La Vuelta. El ciclista del Movistar Team, compañero de Nairo Quintana, también se convirtió en Granada en el primer español en ganar esta prueba doce años después de que lo hiciera Alberto Contador en el 2014.

Enric Mas gana la Vuelta a España Foto: Getty Images

Enric Mas fue el que más se vio favorecido tras la caída y retirada del esloveno Tadej Pogacar el pasado 29 de agosto en la octava etapa, lo que le permitió vestir el maillot rojo de líder. Era el mejor ubicado tras el desastre y así pudo defender el primer puesto en la montaña.

Los colombianos se lucen en la Vuelta a España

Al día siguiente del abandono del esloveno, Mas se afianzó en el liderato de la prueba con una épica victoria en el Alto de Aitana, dedicándose desde entonces a defender su liderato hasta alzarse con la victoria final en Granada.

En lo que tiene que ver con los ciclistas colombianos, Tejada cerró su participación siendo décimo en la clasificación general a casi 13 minutos de Mas, mientras que Juan Felipe Rodríguez fue 16 y Santiago Buitrago ocupó la posición 17.

Harold Tejada en la Vuelta a España Foto: Getty Images

Sin duda, el décimo puesto de Tejada le cae bien al ciclismo colombiano y expone a Harold como un escarabajo a seguir mucho más en el 2027 y una de las caras visibles del Astana para las grandes vueltas.

Buitrago, campeón de la montaña

Por otra parte, Santiago Buitrago deja el ciclismo colombiano en lo más alto tras coronarse campeón de la montaña en la Vuelta a España 2026. Un magistral triunfo y más que necesario ante la sequía que sufren las bielas del país.

Líderes de La Vuelta 2026

El ciclista bogotano fue duro, agresivo, tuvo tenacidad y nunca se descolgó ante las dificultades de las montañas españolas. Ya solo quedaba el paseo por Granada en la última etapa para ser oficialmente el dueño de la camiseta de las ‘pepas azules’.