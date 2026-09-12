Moñona española: Mikel Landa se da un festín y Enric Mas es el campeón de la Vuelta a España; así van los colombianos

El español Enric Mas, del Movistar Team, es el virtual ganador de la Vuelta a España tras la etapa reina disputada entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, que ganó su compatriota Mikel Landa y que tuvo algo más de 186 kilómetros de recorrido. Moñona española más que necesaria que resuena en el pelotón internacional.

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Solo una desgracia o catástrofe podría impedir que Enric Mas se corone como ganador de su primera Vuelta a España, tras la disputa de la penúltima etapa este sábado, en la que el veterano Mikel Landa, de 36 años de edad y recordado por ser compañero de Nairo Quintana en el Movistar Team, se impusiera en solitario.

Landa cruzó la meta luego de una magistral exhibición de pedaleo en un puerto fuera de categoría. Superó sin inconvenientes al noruego Tobias Johannssen y al belga Ramses Debruyne, para de esta manera firmar su segunda victoria de etapa en esta prueba, once años después de la primera.

Fue una etapa de 186,8 kilómetros, entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, un puerto inédito en la Vuelta a España y considerado uno de los más complicados de Europa. La etiqueta de ‘etapa reina’ quedó precisa para esta durísima jornada, que tuvo un puerto de tercera, tres de primera y una llegada especial en alto.

Fue plena montaña, de mucha exigencia, que sentenció la clasificación general de la Vuelta a España, que tuvo movimientos claves y le abrió el panorama al local Enric Mas, virtual ganador de la competencia. Fue una etapa reina que tuvo todos los condimentos para ser una de las más importantes de la temporada.

Y por supuesto, tuvo el picante colombiano infaltable en la montaña, comenzando por Juan Felipe Rodríguez, una de las revelaciones en la Vuelta a España, quien fue gregario de lujo de Richard Carapaz, quien estuvo en grupo de fuga e intentó descolgarse con varias escaramuzas para desgastar a sus rivales. Por otra parte, Santiago Buitrago se coronó campeón de la clasificación de la montaña.

Clasificación general y cómo van los colombianos

Siguiendo con el show de los colombianos, el huilense Harold Tejada no desentonó y, pese a algunas dificultades, finalizó en la décima posición en la clasificación general y de esta manera firma una magnífica presentación, a falta de la última etapa en Granada (Andalucía).

1. Enric Mas (Movistar Team) - 70 h 56′ 58′’

2. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2′ 15″'

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2′ 44″'

4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 5′ 17′’

5. Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) - a 8′ 45″

6. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 9′ 28′’

7. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 10′ 38′'

8. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 11′ 41′'

9. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) - a 11′ 59′’

10. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 14′ 40′’